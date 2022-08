Leserbrief Gemeinderat übernimmt Verantwortung «Neues Pflegezentrum ohne Tagesplätze», Ausgabe vom 29. Juli 10.08.2022, 13.13 Uhr

Im Artikel wird kritisiert, dass der Gemeinderat von Risch eine ablehnende Haltung gegenüber Tagesplätzen im neuen Zentrum Dreilinden einnehmen würde. Das würde viele Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige enttäuschen.

Als Geschäftsleiter der grössten und bedeutendsten Organisation im Bereich Alter im Kanton Zug bin ich Mitglied des Fachausschusses Altersleitbild Risch 2023 bis 2040. In der Arbeit des Fachausschusses nehme ich die Haltung des Gemeinderates aber völlig anders wahr. Der Gemeinderat ist offen, einen Weg zu suchen, integrierte Tagesplätze im neuen Zentrum Dreilinden im Rahmen des Altersleitbildes 2023 bis 2040 umzusetzen, was so auch schon in den Erläuterungen zur Abstimmung über das neue Zentrum Dreilinden vom 26. September 2021 niedergeschrieben ist. Dabei gilt es auch, gewisse Rahmenbedingungen und Angebote im ganzen Kanton zu berücksichtigen. Die Lösungsfindung für die Realisierung von Tagesheimplätzen in Rotkreuz erfolgt im Rahmen der Erarbeitung des Altersleitbildes.

Auch wenn das Angebot von Tagesplätzen in erster Linie der Entlastung von pflegenden Angehörigen dient, muss berücksichtigt werden, dass die Bedürfnisse und das Leben der älteren Bevölkerung sich entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren stark gewandelt haben. Die demografischen Veränderungen führen auch dazu, dass die ältere Bevölkerung verschiedene Aspekte des vielfältigen Alterns erlebt und dadurch unterschiedliche Angebote und Dienstleistungen wünscht und nutzt. Die älteren Menschen haben unterschiedlichere Anliegen, Wünsche und Interessen der aktiven, selbstständigen Lebensphase, welche heute erfreulicherweise länger dauert als ein allfälliger unterstützungs- und pflegebedürftiger Lebensabschnitt.

Der Gemeinderat übernimmt mit dem neuen Altersleitbild Verantwortung, schafft für die kommenden Herausforderungen strategische Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, um die Entwicklung der Alterspolitik aktiv zu steuern. In Zukunft ist noch stärker ein Nebeneinander aller Generationen gefordert, um die Chance zu nutzen, das soziale Leben gemeinsam zu gestalten und als Gesellschaft die Herausforderungen, welche auf uns zukommen, meistern zu können. Das alles zum Wohl aller Einwohnerinnen und Einwohner.

Martin Kolb, Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton Zug, Rotkreuz