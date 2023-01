Leserbrief Geniessen wir die Ruhe «Dummdumm-Schlager auf der Skiterrasse», Ausgabe vom 28. Januar 30.01.2023, 15.44 Uhr

Schon vor ein paar Jahren – als ich auch noch Ski gefahren bin– habe ich mich genau über dasselbe genervt, wie Patrik Müller in seinem Kommentar beschreibt. Ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs, um dort Ruhe und Erholung zu finden. Und nicht, um mich von lauter Musik auf der Bergrestaurant-Terrasse beschallen zu lassen. Dies passt überhaupt nicht in diese Bergwelt. Und was ist mit den Tieren in der näheren Umgebung? Was mit ihrer Winterruhe, die so gestört wird? Dasselbe gilt hier in Rotkreuz bei der Coop-Tankstelle: Man wird draussen beim Tanken mit Musik bespielt… Wer hört da schon hin? Ist dies ein Marketing-Gag, damit wir beim Lauschen der Musik mehr Benzin als gewollt tanken? Dies ist mit ein Grund, weshalb ich lieber bei der «kleinen» Migrol-Tankstelle tanke. Geniessen wir doch die Ruhe! Sei dies in den Bergen, beim Spazieren ohne Airpods oder eben beim Benzintanken. Unser Leben wird ja überall mit Musik und sonstigem Lärm schon genug beschallt.