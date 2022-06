Zuger Geräteturnerinnen und -turner überzeugen in Hünenberg

Geräteturnen Zuger Turnerinnen und Turner räumen vor Heimpublikum in Hünenberg ab An der 25. Austragung des Cups der Sport Union Schweiz resultieren sieben Medaillen sowie drei Verbandsmeistertitel. Brigitte Senn 27.06.2022, 13.00 Uhr

Henrik Märchy vom TV Hünenberg (rechts) wird Dritter im K3-Wettkampf. Bild: PD

Rund 400 Turnerinnen und Turner aus 16 verschiedenen Vereinen massen sich am Samstag in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg an den Geräten. Wie schon anderthalb Monate zuvor am 34. Zuger Getu-Cup gab es auch diesmal viel jugendlichen Einsatz und Wettkampfgeist sowie ausgereifte Übungen auf hohem Niveau zu sehen. Diesmal kämpften die Teilnehmenden um die Verbandsmeistertitel des Breitensportverbandes Sport Union Schweiz – unter ihnen 119 aus dem Kanton Zug.