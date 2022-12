Leserbrief Hat Mitte-Partei zu viel Macht? «Andreas-Klinik verliert zentralen Auftrag», Ausgabe vom 9. Dezember. 19.12.2022, 12.11 Uhr

Im Kanton Zug gab es eine Zeit, da hatten wir vier Spitäler und eine viel tiefere Einwohnerzahl. Nun lesen wir täglich über mangelnde Kapazitäten in Spitälern und wir im Kanton Zug entziehen einem sehr guten Spital in Cham die Grund-und Notfallversorgung. Wie kann so ein Entscheid gefällt werden? Warum wurde dieser Entscheid so kurz nach den Zuger Wahlen kommuniziert? Gewisse Parallelen lassen sich durchaus ziehen, auch Beat Villiger hätte mit seiner Vorgeschichte nie mehr gewählt werden dürfen, dasselbe gilt auch bei Martin Pfister, übrigens die gleiche Partei. Hat die Mitte im Kanton Zug einfach zu viel Macht?