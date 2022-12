Leserbrief Heftiger Anstieg der Gesundheitskosten Leserinnenmeinung zu den Krankenkassenprämien 14.12.2022, 14.14 Uhr

Jedes Jahr steigen die Krankenkassenprämien, in diesem Jahr gleich um 6 Prozent. Das ist sehr viel auf ein Jahr betrachtet und belastet die Familienbudgets spürbar. Bis dato ist von der Politik, ausser Mitgefühl, wenig bis keine Hilfe gekommen, um die Kostenspirale in der obligatorischen Krankenversicherung zu senken.

Das Krankenversicherungsgesetz unterscheidet zwischen stationären Kosten und ambulanten Kosten, die typischerweise in den Arztpraxen entstehen. Die entstandenen stationären Kosten werden von den Kantonen aktuell mit 55 Prozent teilunterstützt. Die ambulanten Kosten hingegen werden voll die Patienten respektive die Krankenversicherungen belasten.

Das vermeintliche Problem hinsichtlich Kosten für uns Versicherungsnehmer liegt in der Art, wie die Behandlung erfolgt. Lassen wir uns ambulant behandeln, so bezahlt unsere Krankenversicherung. Der Staat sind wir selbst, die Steuerung zu mehr «stationär» ist kein Lösungsansatz. Der Druck auf die Pflege könnte sich erhöhen. Die Spitäler haben höhere Fixkosten und diese können wir nicht ohne weiteres an die Patienten respektive Krankenkassen und Kantone weitergeben.

Um die Gesundheitskosten zu senken, bleibt uns nur diese Wahl: Wir müssen in Zukunft gesünder und sicherer leben.

Adriana Greco, Zug