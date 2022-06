Leserbrief «Heil werden die Waffen kaum ankommen» Zu den Waffenlieferungen in die Ukraine 03.06.2022, 15.57 Uhr

Die sanktionsbesessene Schweiz steht gemäss einer neuen Liste auf Platz 2 (!), was die Anzahl sanktionierter Einzelpersonen russischer Herkunft angeht. Ganz vorne, wie könnte es anders sein, die USA. Diese wiederum haben es kürzlich für nötig befunden, den Schweizern auf die Finger zu klopfen und sie anzumahnen, noch effizienter die bösen Russen innerhalb der Schweiz auszumachen.

Via Deutschland soll es jetzt auch noch zu Waffenlieferungen an die Ukraine gekommen sein. Alles vereinbar mit der (zu Grabe getragenen) «Neutralität», wird uns glaubhaft gemacht. Waffen­lieferungen, wozu? Die USA haben die Ukraine über die letzten acht Jahre mächtig aufgerüstet, als hätten sie um den drohenden Krieg gewusst. Was waren wohl die Motive? Gewiss wurde so die Waffenindustrie im eignen Land am Laufen gehalten. Ein Militär­experte klärte mich kürzlich darüber auf, was mit den gelieferten Waffen wohl passiert.

Er meinte: Heil werden zumindest schwere Waffen an ihrem Bestimmungsort kaum ankommen. Einmal über der ukrainischen Grenze, wird ein Grossteil davon von russischer Seite aufgespürt und zerstört. Neutralisiert ist da der Fachausdruck. Und die Rüstungsindustrie wird sich die Hände reiben. Abartiger geht es wohl nicht mehr.

Daniel Wirz, Zug