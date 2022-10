Leserbrief Herzlichen Dank dem unbekannten Finder 20.10.2022, 13.00 Uhr

Herzlichen Dank, der mir leider unbekannten freundlichen Person, welche sich die Mühe genommen hat, den von mir am letzten Sonntagnachmittag auf dem Spaziergang entlang der Sennweid in Baar verlorenen Hausschlüssel eigens bei der Polizei in Baar abzugeben.