Leserbrief - Hirzeltunnel: Bund und Kanton schwenken um

Gastronomie Aus «Kafi Babette» wird «Café Tacuba» – das Lokal in der Stadt Luzern hat neue Pächter

Kaffee steht weiterhin im Zentrum an der Hirschmattstrasse 36 in Luzern: Wieso die Geschichte vom «Kafi Babette» zu Ende geht und was die neuen Pächter mit dem Lokal in der Neustadt vorhaben.