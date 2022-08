Leserbrief Initiative verdient Namen nicht Zur eidgenössischen Abstimmung über die Tierhaltung vom 25. September 17.08.2022, 13.43 Uhr

Im Herbst stimmen wir über eine Initiative ab, welche die «Massentierhaltung» in der Schweiz verbieten will. Bei uns, wo bereits heute die maximalen Tierbestände pro Betrieb per Gesetz beschränkt sind. Von Massentierhaltung kann in der Schweiz also keine Rede sein und der Name völlig unpassend. Die Initiative würde zudem das Tierwohl nicht verbessern, sondern die Haltung ins Ausland verdrängen und den Import von tierischen Lebensmitteln ankurbeln. Diese stammen dann aus Ländern ohne Höchstbestände, wo wir die Haltungsbedingungen weder kontrollieren noch beeinflussen können.