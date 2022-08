Leserbrief Ist Frieden verhandelbar? Gedanken zur Situation in der Ukraine 04.08.2022, 12.54 Uhr

Was ist Freiheit? Wissen wir das noch? Ist uns in unserem Wohlstand das Gefühl dafür verloren gegangen? Wir geniessen sie und vergessen, dass sie uns geschenkt ist. Würden wir für sie kämpfen? Mit dem Einsatz unseres Lebens? Das ukrainische Volk demonstriert uns, was ihnen die Freiheit wert ist. Für einige unter uns aber – vor allem solchen aus dem Blocher-Clan und anderen verhandlungsunerfahrenen Ratgebern – ist Frieden verhandelbar, damit unser Wohlstand nur ja keine Abstriche erfährt. Bei unseren alten Eidgenossen, deren Freiheitskampf den Anfang unserer Schweiz sicherte, war das noch anders. Die Freiheit war dannzumal noch den Einsatz des eigenen Lebens wert. «Eher den Tod als in der Knechtschaft leben» (Die Schwörenden auf dem Rütli, im «Wilhelm Tell» von Schiller).