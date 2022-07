Feuerwerk am 1. August im Kanton Zug ist erlaubt

Kanton Zug Waldbrandgefahr nicht erhöht: Feuerwerk am 1. August ist zulässig Das zuständige Amt behält die Stufe «erheblich» bis nach dem Nationalfeiertag bei. 26.07.2022, 15.11 Uhr

Raketen steigen zu lassen, begeistert nicht nur Kinder. Bild: Werner Schelbert (Cham, 1. August 2005)

In Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen und dem Feuerwehrinspektorat hat der Kanton Zug laut einer Mitteilung entschieden, die erhebliche Waldbrandgefahr (Stufe 3) beizubehalten.

Mit der Beibehaltung sei es erlaubt, ausserhalb des Waldes «mit der nötigen Vorsicht» Feuerwerkskörper abzufeuern. Weiterhin sind Feuer nur in festeingerichteten Feuerstellen erlaubt.

«Es wird jedoch dringend empfohlen, vorsichtig mit Feuer im Wald und in Waldesnähe umzugehen», heisst es in der Mitteilung. Die nächste Beurteilung erfolge am 3. August. (bier)