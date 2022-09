Leserbriefe Kantonsangestellte werden so benachteiligt «Vier Wochen Vaterschaftsurlaub», Ausgabe vom 20. September 22.09.2022, 14.42 Uhr

An der Gemeindeversammlung vom 19. September haben 110 Personen darüber entschieden den Vaterschaftsurlaub um zwei Wochen zu erhöhen. Meine Frage lautet: Warum durften nicht alle Einwohner von Cham darüber befinden?

Wenn eine Firma so etwas entscheidet, so sind dies Firmengelder die dazu verwendet werden, hier jedoch werden unsere Steuergelder verwendet, also sollten auch alle Einwohner darüber abstimmen.

Das Volk hat bereits einem Vaterschaftsurlaub zugestimmt. Warum nun die Gemeinde Cham wieder vorprescht und den Urlaub um das doppelte erhöht, verstehe ich nicht. Auch die Argumentation, um den Arbeitsort attraktiver zu gestalten ist eine Ausrede, denn Gemeindeangestellte haben bereits genug Privilegien.

Yvonne Stohler, Cham

Die Gemeindeversammlung Cham hat am 19. September entschieden, den Vaterschaftsurlaub für Gemeindeangestellte von 2 auf 4 Wochen zu verdoppeln. Einzig die SVP hat sich entschieden dagegen positioniert, da der Zeitpunkt dafür nicht schlechter sein könnte.

Auf kantonaler Ebene haben sowohl linke Ideen («Elternzeit») sowie auch eine Verdoppelung des Vaterschaftsurlaubes auf 4 Wochen bis dato klar Schiffbruch erlitten. Nun prescht die Gemeinde Cham vor und lässt es sogar zu, dass es in den Reihen der Mitarbeitenden zu Ungleichheiten kommt – ist z.B. ein Lehrer nach kantonalem Reglement angestellt, erhält er 4 Wochen Urlaub – sein kommunal angestellter Kollege bleibt auf 2 Wochen sitzen.

Ob damit die Attraktivität als Arbeitgeber gestärkt wird, was ja das Ziel dieser Massnahme ist, bleibt mehr als fraglich.

Fraglich ist auch, was bei einer Volksabstimmung resultieren würde – die Zuger Stimmbevölkerung hat im September 2020 dem 2-wöchigen Vaterschaftsurlaub nämlich nur sehr knapp mit 52,9 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt – wären es vier Wochen gewesen, so hätten die Zugerinnen und Zuger die Vorlage mit grösster Sicherheit abgelehnt. Die SVP ist zudem der Meinung, dass die Gemeinde als Vertreterin des Staates in der derzeit prekären Gesamtlage mit dem deutlichen Ausbau des Vaterschaftsurlaubes ein falsches, ja gar unsolidarisches Zeichen setzt: Was sagt wohl ein Patron eines KMU oder Kleinbetriebes dazu, welcher aktuell kaum weiss, wie er seine Rechnungen und Löhne bezahlen soll? Was sagt eine Verkäuferin im Detailhandel dazu, welche in den letzten 2 Jahren physisch und psychisch an ihre Grenzen gelangt ist? Man weiss es nicht, an der Gemeindeversammlung blieb sowohl der Präsident des Gewerbevereines Cham stumm sowie auch die gesamte FDP, welche sich zumindest vordergründig für einen schlanken Staat einsetzt.

Ein Verhalten, welches sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den 2. Oktober dringend merken müssen – die SVP steht auch in Zukunft für die Entlastung aller Bürgerinnen und Bürger ein und verteilt keine Benefits an Berufsgruppen, welche heute schon überdurchschnittlich gut bezahlt sind und die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust nur vom Hörensagen kennen.

Marc Plüss, Vizepräsident SVP, Cham