Leserbrief Kein Mitleid mit Kranken und Tieren Gedanken zum Feuerwerk am 1. August 09.08.2022, 10.50 Uhr

Wenn im «Kassensturz» Betrügerfirmen genannt werden, so sind diese fast immer im Kanton Zug angesiedelt. Dank Vernunft der umliegenden Kantone tobte nun der absolute Feuerwerkskrieg in Steinhausen ohne Abstand zu Häusern und Siedlung. Nicht nur die Geldwäscher kommen nach Zug, auch alle Bombenleger. Solange es hell ist, sieht man nichts von den Farben, aber es fehlt an Fantasie, ganz einfach per Kopfhörer eine Knallorgie für sich allein zu geniessen. Es müssen Kranke, Asylanten, Tiere, einfach alle gequält werden. Es werden keine Bussen verteilt für die massive Vergiftung der Wiesen und See (Nahrung für Kühe, Fische, indirekt für uns).