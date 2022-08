Leserbrief Leere Impfzentren Zur Coronapandemie 15.08.2022, 15.47 Uhr

Als ich kürzlich wieder einmal am menschenleeren Impfzentrum in Baar vorbei fuhr, stellte sich mir die Frage: Wie lange bezahlt der Steuerzahler diese Impfzentren noch? Das Personal steht gelangweilt herum, und Kunden sind weit und breit nicht in Sicht.