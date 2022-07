Leserbrief Dank an Behörden Zur Sanierung der Küntwilerstrasse in Rotkreuz 29.07.2022, 14.15 Uhr

Der Flüsterbelag auf der Küntwilerstrasse in Rotkreuz tut seinen Dienst aufs Beste, er lässt den Rolllärm beinahe verstummen auf dieser Wohn- Erschliessungsstrasse – super! Jetzt heisst es für Kinder und Katzen umso mehr: Luege, lose, laufe.

Doch die Schachtdeckel klapperten, wenn eines der Hunderten Autos täglich darüber rollte. Ein E-Mail an die zuständige Gemeindebehörde – schon zwei Tage später waren Strassenbauspezialisten und WWZ vor Ort. Ein kurzes Gespräch mit diesen zeigte auch den guten Willen, dieses Problem im Dienste der Anwohner definitiv zu regeln.

So wünscht man sich als Bürger die Leistungen von Behörden und Handwerkern. Herzlichen Dank an beide Instanzen an dieser Stelle. Insbesondere auch für solche vertrauensbildenden Beispiele einer funktionierenden Verwaltung im Zusammenspiel mit Leistungserbringern.

Hans Arnold-Bürgi, Rotkreuz