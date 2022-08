Leserbrief Der moderne Staat macht Vorschriften Gedanken zu Stehapéros 17.08.2022, 13.41 Uhr

Seit einigen Jahren sind Stehapéros in Mode gekommen. Dass ich es schon immer hasste zu stehen – ein Schaden aus meiner Zeit beim Militär –, ist mein Problem, aber vielleicht sollten die Organisatoren auch an ältere oder gehbehinderte Menschen denken.

Dass die Interessen dieser Mitbürger trotz eindeutigem Behindertengleichstellungsrecht landein, landaus missachtet werden, ist aktenkundig. Als Behinderter gewöhnt man sich irgendwie daran, nicht ernst genommen zu werden. Dass Architekten und Behörden keinerlei Feingefühl zeigen, wenn es um bauliche Hürden geht, ist auch klar, Rendite und Ästhetik sind halt wichtiger.

Was mich jedoch fuchsteufelswild macht, ist, wenn Organisatoren, bis hin zu Behörden, den Stehapéro damit begründen, dass die Teilnehmer rotieren und miteinander reden sollen. Wenn ich von Anfang an bis zum Schluss mit den gleichen reden will, ist das mein Entscheid und geht niemanden was an. Aber die moderne Gesellschaft und der moderne Staat haben sich daran gewöhnt, uns vorzuschreiben, was wir zu essen, zu denken und zu reden haben.

Michel Ebinger, Rotkreuz