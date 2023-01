Leserbrief Kein Familiendorf für alle «Schon wieder Rochaden im Bauamt», Ausgabe vom 25. Januar 28.01.2023, 18.02 Uhr

Seit Jahren wird in Neuheim organisiert, entlassen und wieder neu eingestellt. Die Industriestrasse sei das Problem. Vor 20 Jahren hatte ich als Mitglied der Planungskommission und als Gewerbepräsident informiert, dass es Unklarheiten gibt und es neue Lösungen braucht und bin in den Ausstand getreten. Ab da wurden für diese unklaren Wohnungen Abwassergebühren, Steuern et cetera in Rechnung gestellt. Der Grund der Probleme entstand, weil es schon damals keine bezahlbaren Wohnungen mehr gab.