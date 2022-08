Leserbrief Regionale Möbel sind nachhaltiger «Beliani will Zara der Möbelbranche werden», Ausgabe vom 13. August 16.08.2022, 12.27 Uhr

Es war sehr spannend, diesen Artikel zu lesen: Gründer in Baar, Administration in Polen, Werbeagentur in Berlin, Produktion im Fernen Osten, Lagerhalle in Norddeutschland, Lieferung in 17 Länder… Ich gönne der Firma Beliani ihren Erfolg. Trotzdem frage ich mich, ob so viel Globalisierung wirklich sinnvoll und verantwortungsbewusst ist. Sollten in einer Zeit, in der sich das Klima erwärmt und die Energie knapp wird, Güter wirklich über so weite Strecken transportiert werden? Wäre es nicht nachhaltiger, Möbel lokal aus lokalen Rohstoffen zu produzieren?

In unserer Region gibt es viele gute Schreinereien. Diese stellen vor Ort Tische, Regale, Sideboards, Schränke und vieles mehr in diversen Preisklassen her. Ausserdem führen sie auch Reparaturen aus und investieren in die Lehrlingsausbildung. Das Holz für einen Esstisch wird nicht per Klick gewählt, sondern kann in der Werkstatt angefasst werden. Man erfährt, wo der Baum gewachsen ist und sieht seine Farbe und Struktur. Jedes Brett ist ein Unikat. Jedes Möbel sollte es auch sein.

Roland Speck, Präsident Schreinermeister-Verband Kanton Zug, Oberwil