Leserbriefe Lesermeinungen zu den Abstimmungen Zum eidgenössischen Urnengang vom 25. September 08.09.2022, 17.17 Uhr

Die Schweiz importiert jährlich über 80'000 Tonnen Fleisch. Das heisst Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten konsumieren jährlich mehr Fleisch, als in der Schweiz überhaupt produziert wird. Die Importregelung für Fleisch basiert auf dem WTO-Abkommen von 1995. Das Ziel der WTO ist der Abbau von Handelshemmnissen und somit die Liberalisierung des internationalen Handels. Gemäss den WTO-Verträgen muss die Schweiz den internationalen Marktzutritt einräumen. Bei Annahme der Massentierhaltungs-Initiative würde die inländische Produktion stark abnehmen und die Preise für Fleisch über 20 Prozent ansteigen, weil der noch höhere Biostandard in der gesamten tierischen Produktion neu gelten würde. Normal- und Wenigverdiener könnten sich kaum mehr Fleisch leisten. Zusätzliche Importe und vor allem der Einkaufstourismus würden massiv zunehmen, was aus der Perspektive Ökologie und Nachhaltigkeit ein völliger Widerspruch ist. Aus diesen Gründen können wir diese Initiative ohne schlechtes Gewissen ablehnen.

Familie Theo und Regula Iten, Zug

Am 25. September stimmen wir über die Abschaffung von Abgaben ab. Im Zentrum steht die Verrechnungssteuer. Dieses Instrument gegen Steuerhinterziehung soll in einigen Fällen nicht mehr angewandt werden. Das allein zieht laut Bund Steuerausfälle von bis zu 275 Millionen Franken pro Jahr nach sich – langfristig. Eine Gegenfinanzierung wurde nicht vorgelegt, deshalb zur Einordnung ein Vergleich: Um 300 Millionen soll nächstes Jahr das Armeebudget erhöht werden.

Die Vorlage kommt einem kleinen Kreis direkt zugute. Er umfasst in erster Linie 200 grosse Unternehmen, die Finanzbranche und ausländische Anlegende. Der Allgemeinheit, die der Verrechnungssteuer unterworfen bleibt, wird zweierlei versprochen. Erstens werde der Steuerertrag steigen und zweitens könne die öffentliche Hand Anleihen günstiger herausgeben. Das erste Versprechen ruht auf der Hoffnung, der Finanzsektor würde wachsen. Ähnliche Effekte versprach man sich 2012 von der Abschaffung einer Emissionsabgabe. Sie sind nicht eingetreten. In seiner Botschaft vom 14. April 2021 gibt der Bundesrat seiner Hoffnung dann auch vorsichtig Ausdruck: mit Wörtern wie «könnte» und «sollte». Dort ist ferner von seiner Sorge zu lesen, es würden Anreize für die Steuerhinterziehung geschaffen – mit Folgen für Gemeinden und Kantone. Was das zweite Versprechen angeht, so sind die Beträge entscheidend. Gerechnet wird mit Einsparungen von 60 bis 200 Millionen. Das wiegt den Wegfall von 275 Millionen nicht auf.

Zudem beruht die Kostenschätzung des Bundes auf den tiefen Zinssätzen der letzten Jahre. Steigen aber die Zinsen, so weiten sich die Steuerausfälle aus. Rasch würden weit mehr als 500 Millionen auf dem Spiel stehen. Zum Vergleich: Dieses Jahr will der Bund Fotovoltaikanlagen mit 450 Millionen fördern. Gerade in unsicheren Zeiten sollte nicht auf wichtige Einnahmen verzichtet werden, um wenige zu begünstigen. Ich werde Nein stimmen.

Andrej Markovic, Kandidat SP, Kantonsrat, GGR, Zug