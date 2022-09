Leserbriefe Lesermeinungen zu den AHV-Abstimmungen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 25. September 08.09.2022, 12.18 Uhr

Lohndiskrepanzen, Renten­lücken in der beruflichen Vorsorge, mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf... es scheint verlockend, die aktuelle Regelung der AHV als Pfand für berechtigte Anliegen der Frauen in unserer Gesellschaft zu belassen. Mir widerstrebt es jedoch, erkannte Fehler an einem Ort mit einem weiteren Fehler an einer anderen Stelle – hier der AHV – korrigieren zu wollen. Es ist ein Trugschluss zu glauben, diese Mängel würden sich gegenseitig aufheben. Unter dem Strich resultieren schlicht zwei Fehler. Dem Anliegen der Frauen ist damit nicht gedient. Politik und Gesellschaft sind gefordert, Schwächen in unserem Sozialsystem am zuständigen Ort zu beheben. Mit einem doppelten Ja zu den AHV-Vorlagen machen wir dazu einen dringend notwendigen Lösungsschritt.

Bei der Abstimmung am 25. September geht es nicht um ein Gegeneinander der Geschlechter. Es muss uns als Frauen und Männer um ein Miteinander der Generationen gehen und darum, das wichtige Sozialwerk AHV auch für unsere Nachkommen langfristig zu sichern.

Anna Bieri, Kantonsrätin Die Mitte Hünenberg

Die zwei Abstimmungen zur AHV haben es in sich, AHV-Alter von Mann und Frau bei 65 Jahren und Zusatzfinanzierung von 0,4 Prozent MWSt. Den Frauen ist es zu gönnen, dass sie früher in Rente gehen können, da sie häufig Doppelbelastung von Familie und Beruf hatten. Frauen haben, häufig kleinere Renten bei AHV und Pensionskasse als Männer. Dass die Frauen im Durchschnitt länger leben, hat unter anderen den Grund, dass Frauen sich mehr um ihre Gesundheit kümmern als der Mann. Der Mann hat im Leben häufig Stress und deshalb verringert sich sein Lebensalter.

Wenn schon müsste der Mann früher in Pension gehen als die Frau, da er früher stirbt, oder? Wegen der Unterdeckung der AHV nur so viel: Die institutionellen Anleger jammern alle, wenn die Börse mal runtergeht. Was war mit den Gewinnen in den letzten 20 Jahren, geht da das Geld weg für Bürokratie und Verwaltung? Das immer weniger Arbeitstätige für immer mehr Pensionäre zahlen müssen stimmt zwar, jedoch verdienen die Erwerbstätigen auch immer mehr und zahlen somit mehr Lohnprozente an die AHV. Demgegenüber steigen die AHV-Renten nicht jährlich. Ich bin einfach nur gegen die beiden Vorlagen zur AHV, da sowieso alle ab 50 schon zum Alteisen gehören und im Arbeitsmarkt kaum eine neue Stelle zu finden ist, Punkt.

Man müsste mal die Gründe anpacken, die dazu führen, dass die älteren Jahrgänge bei den Arbeitgebern zu teuer sind, um diese anzustellen. Die beiden Vorlagen gehen, wenn es nach mir geht, zurück an den Absender.

Beat Stocker, alt Kantonsrat, Cham

Wer leert den Briefkasten, giesst die Pflanzen, wenn Sie in den Ferien weilen? Wer erledigt den grösseren Teil der Haushaltsarbeit? Wer betreut die betagten Eltern, Schwiegereltern oder Kranke? Meist führen Frauen diese kleineren und grösseren (nachbarschaftliche) Hilfeleistungen, Care Arbeit sowie weitere Freiwilligenarbeit aus. Dieses unbezahlte Engagement steht auf keinem Lohnausweis und es kann somit keine Rente generiert werden. Deswegen erhalten Frauen später meist eine viel kleinere Rente. Immerhin ist es so geregelt, dass die Frauen ein Jahr früher Rente erhalten. Belassen wir doch weiterhin das Rentenalter für Frauen auf 64. Momentan können wir auf eine einfache Art Danke sagen und Wertschätzung zeigen, indem wir zweimal Nein auf den Stimmzettel schreiben und abstimmen. Danke.

Erwina Winiger, alt Kantonsratspräsidentin, Edlibach

Zur Dringlichkeit werden systematisch falsche Zahlen kommuniziert. Die zusätzlichen Einkommen der AHV werden «vergessen». Erst 2029 und nicht 2025 werden die Zahlen negativ. Mit immerhin noch 54 Milliarden im Ausgleichsfonds. Also Zeit genug für eine bessere Vorlage. Das Problem der Frauen liegt in der zweiten Säule (BVG). Viele Frauen mit Teilpensen werden ausgeschlossen und haben keine Rente. Das Problem ist erkannt, aber wenn jetzt die AHV-Vorlage durchkommt, passiert nichts. Erst wenn dieses Problem gelöst ist, kann man wieder über die AHV diskutieren.

Jacob de Vries, Allenwinden