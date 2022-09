Leserbriefe Lesermeinungen zu den bevorstehenden Wahlen Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 20.09.2022, 12.43 Uhr

Blendet man grosse Naturkatastrophen und Pandemien aus, lassen sich Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, nur mit profundem Verständnis komplexer Zusammenhänge und Weitsicht meistern. Die aktuellen Probleme betreffen insbesondere unsere Altersvorsorge, Gesundheitskosten sowie unsere Klima-, Energie-, Verkehrs-, Migrations- und Aussenpolitik.

Klimapolitik: Sich einer wirksamen Klimapolitik zu verweigern, weil die Schweiz lediglich für einige Promille der weltweiten Klimaerwärmung verantwortlich ist, ist eine auf Populismus basierende Parteipolitik. Warum? Weil dadurch Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien, die Verbesserung unserer Energieunabhängigkeit und die Entwicklung neuer Wirtschaftszweige blockiert werden. Auch die Revision des Zuger-Energiegesetzes ist Teil dieser Klimapolitik: Die effizienteste Methode, um bestehende Gas- und Ölheizungen auf erneuerbare Energien umzustellen und den CO2-Ausstoss deutlich zu verringern, ist das Zykluskostenmodell des Kantons Zürich. Es entlastet Steuerzahler und funktioniert ohne Aufstocken unserer Bürokratie.

Verteidigungspolitik: Seit Jahren setze ich mich für eine stärkere Boden-Luft-Verteidigung, für Beistandsverträge mit unseren Nachbarstaaten (zum Beispiel ein ungefilterter Austausch von Primär- und Sekundär-Radardaten) und gegen eine Überbewertung unserer Luftwaffe ein. Aufgrund des Ukraine-Krieges befürworte ich heute sogar die Prüfung einer zukünftigen Nato-Kooperation. Wer wie ich eine Armee befürwortet, kommt zum Schluss, dass das Festhalten an einer von Profitgier gekennzeichneten Neutralität uns im «unrealistischen» Ernstfall nur schaden kann. Was uns einzelne Wirtschaftsführer und deren Töchter predigen, ist reine Profitpolitik.

Zugegeben, zu beurteilen, wer von den kandidierenden Regierungs-, Kantons-, Stadt-, Gemeinderätinnen und Gemeinderäten vor allem Sach- oder wer Parteipolitik betreibt, ist nicht immer ganz einfach.

Claudio Meisser, Cham

Nun flattern die Köpfe wieder auf Glanz- und Ökopapier in alle Haushaltungen oder sind strahlend in üppiger Fülle am Strassenrand zu bestaunen. Neue, bisherige und auch ein ehemaliger Gemeinderat buhlen um die begehrten Sitze in die verschiedenen politischen Ämter. Der Umweltgedanke aller Parteien ist angesichts der immensen Papierflut hinfällig.

Schöne Worte auf Flyern, welche die Kandidatinnen und Kandidaten in ein glanzvolles Licht stellen, aber für uns, Wählerinnen und Wähler, meistens nicht nachvollziehbar sind, strotzen bei näherem Betrachten oft mit fragwürdigen Aussagen.

Plötzlich verspricht man, sich für einen lösungsorientierten Dialog mit der Bevölkerung von Steinhausen einzusetzen, oder ist gewillt, den Austausch mit der Behörde einfacher und niederschwelliger zu handhaben. Themen sollten diskutiert und Alternativen gefunden werden, die zu einer tragbaren Lösung führen.

Markante Worte von unserem ehemaligen Bauchef, der nach vier Jahren Abstinenz sich wiederum als Gemeinderat und neu auch als Gemeindepräsident profilieren möchte. Ich frage mich, wie er dies in Zukunft bewerkstelligen will. Meine Erfahrungen mit ihm, während seiner Amtszeit, als Gemeinderat sind sehr zwiespältig. Fragwürdige Entscheidungen hallen bis heute nach und sind immer noch kostspielig für die Allgemeinheit.

Steinhauserinnen und Steinhauser, wollen wir einen «Wiederkehrer» als Gemeinderat und Gemeindepräsident, oder geben wir den neuen Kan- didaten und den heute bewährten Kräften unser Vertrauen?

Josef Staub, Steinhausen

Der Altersdurchschnitt unserer Bevölkerung steigt. In der Schweiz gilt etwa ein Fünftel aller Personen ab 65 Jahren als armutsgefährdet. Es gibt zahlreiche Faktoren, die zu einer finanziellen Notsituation führen können, wenn zum Beispiel für die Lebenskosten das Renteneinkommen nicht ausreicht. Auch im «reichen» Kanton Zug gibt es Altersarmut.

In den nächsten zehn Jahren wird es schweizweit eine halbe Million über 65-Jährige geben. Diese Tatsache wird auch einen steigenden Bedarf an geeignetem Wohnraum für diese Altersgruppe ergeben. Geeignet heisst hindernisfrei gebaut, aber auch mit sozialer Einbindung, wo nötig mit Betreuungsdienstleistungen – besonders aber bezahlbar. Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittseinkommen (AHV und Pensionskasse) der Neurentnerinnen und Neurentner 3460 Franken.

Wohnungen im unteren Mietzinssegment können in erster Linie gemeinnützige Wohnbauträgerschaften anbieten. Es braucht deshalb mehr genossenschaftlichen, preisgünstigen Wohnungsbau. Mit diesem können auch neue Wohnmodelle realisiert werden, zum Beispiel Cluster-Wohnungen, welche die Individualität und soziale Einbindung zu angemessenen Mieten ermöglichen und in denen auch mehrere Generationen miteinander leben können. Zudem wird mit dem Angebot von preisgünstigen Alterswohnungen wieder zahlbarer Wohnraum für Familien frei.

Die politische Kraft, die Wesentliches in diese Richtung tut, sind die Sozialdemokraten. Die SP Stadt Zug hat eine Initiative für mehr preisgünstige Wohnungen lanciert. Eine weitere Initiative der SP Kanton Zug fordert die Abschöpfung der Planungsmehrwerte. Mit diesen Einnahmen soll preisgünstiges Wohnen finanziert werden. Wem Wohnen im Alter und für Familien ein Anliegen ist, unterstützt bei diesen Wahlen die SP.

Michèle Schuler, Kantonsratskandidatin SP, Cham

Was für einen Gemeinderat wünsche ich mir? Es sollen da Leute aktiv sein, die möglichst unabhängig von dörflichen Verflechtungen sind, ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Bevölkerung haben, und so empathisch und seriös abgewogen planen und entscheiden können. Dazu braucht es meines Erachtens neben einer guten Bildung und Berufserfahrung auch genügend Lebenserfahrung im allgemeinen sozialen und familiären Umfeld. Ich möchte Persönlichkeiten wählen und nicht Parteien.

Es gibt in Hünenberg noch viel zu tun, vor allem im sozialen Bereich. Es geht den meisten von uns gut. Aber wie gehen wir mit denen um, die Krisen durchmachen, vielleicht finanziell nicht gut dastehen und deshalb sicher auch keine bezahlbare Wohnung finden? Bei allen positiven Entwicklungen in der Gemeinde während der vergangenen Jahre sollte nach mir mehr auf die sozialpolitischen Fragen fokussiert werden. Dafür wäre wohl eine ausgewogenere Mandatsverteilung weg von zu viel Bürgerlichkeit nötig. Meine Erfahrung lässt mich bei der Wahl etwas mehr nach links von der Mitte schauen.

Brigitte Illi, Hünenberg

Da gibt’s eine Partei, deren Name Programm ist: eine Alternative haben. Ihre Bulle: für fehlenden Sonnenstrom bei Nacht. Alternative: Sonnenblumen verteilen. Alternative zum Wetter (nur wenn heiss) ist das Klima. Alternative zu Naturwissenschaften ist die Klimaquacksalberei. Auch für physikalische Gesetze gibt es in der Grünphilosophie eine Alternative. Leider hat dieser ideologische Müll noch keine Endlagerstätte gefunden.

Die Alternative zur erforschten jahrtausendalten Klimageschichte ist der Scheiterhaufen der Moral. Klimaschutz ist die Alternative zum Umweltschutz. Fortschritt, Freiheit und Sicherheit finden die Alternative im Etatismus. Zum althergebrachten Familienmodell scheint eine Alternative in der Finanzaufsicht in Bundesbern zu sein. Neid und Missgunst werden als Alternative zu Geschäftserfolg bewirtschaftet. Sie arbeiten mit Feuereifer, angefüttert durch willfährige Journalisten, an der Verstaatlichung der Eigenverantwortung und Bevormundung, um in ihrer Minderheit die Gesellschaft zu steuern und eine Meinungsäusserungsverhinderung (Woke) erreichen zu können. Und dann hören wir das Gesülze von Allgemeininteresse, und sie fühlen sich in der pastoralen Idylle. Wer sich dieser Stampede in den Weg stellt, wird niedergetrampelt.

Bei der aufkommenden Stromknappheit spielen sie mit dem Feuer, und niemand will ihnen die Streichhölzer wegnehmen. Als Alternative zur Marktwirtschaft soll durch keynesianische Priesterschaft die Planwirtschaft gefördert werden (Markt oder Befehl?).

Die selbstverliebte Politikerklasse mit ihren Schaufensterreden streben als Alternative zur Demokratie die Ochlokratie an. Dies ist das Betriebsgeheimnis der Berufsapokalyptiker. Sie wollen die Woke-Vorreiterrolle übernehmen, leider fehlen die Heloten die folgen. Wo bleibt die Alternative zu den Alternativen? Nichts ist alternativlos. Nur Helios vermag es zu sagen, der alles Irdische bescheint. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rudolf Balsiger, Oberwil

Es ist diesmal besonders wichtig, wie unsere Exekutive, der Stadtrat, in den nächsten vier Jahren zusammengesetzt ist. Als langjähriges Mitglied des Grossen Gemeinderates (GGR) und neuerlicher Kandidat erlaube ich mir dazu einige Hinweise. Alle drei wieder kandidierenden Stadträte haben in ihren jeweiligen Departementen gute Arbeit geleistet, auch wenn da und dort der GGR richtigerweise proaktiv Korrekturen bei einzelnen Projekten anbrachte. Doch dazu ist schliesslich die 40-köpfige Legislative da.

Leider müssen die letzten vier Jahre in gewissen Bereichen als verlorene Jahre gesehen werden, als Beispiel dazu sei die städtische Kulturpolitik erwähnt. Zuerst griffen SVP und GLP, später weitere GGR-Fraktionen die langjährigen früher bestehenden krassen Missstände auf. Nun wurden endlich wichtige Korrekturen aufgegleist. Vorläufig sind es zwar vor allem viele Strategiepapiere und der Entwurf eines neuen Kulturreglements. Die von der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und der GPK mit Hilfe der Revisoren der BDO durchgeführte Sonderprüfung zeigte erschreckende Mängel, welche dem GGR mit Bericht und Antrag zur Kenntnis gebracht wurden.

Leider nahmen die Zuger Medien von den pikanten Erkenntnissen dazu bei der breit abgestützten Untersuchung kaum Notiz und die Unterlagen sind für Bürger im städtischen Internet kaum auffindbar (Geschäftsnummer 2632.2 vom 15. März 2021).

Nun werden am 2. Oktober bekanntlich zwei Sitze im Stadtrat frei. Vorab brauchen wir für die kommenden absehbaren schweren Zeiten ein gut funktionierendes und verlässliches Stadtratsteam. Die drei bisherigen Stadträte verfügen alle über viel Marketingwissen und kennen sich dabei bestens aus. Weitere Kommunikatoren braucht es wirklich nicht mehr, andere pragmatischere Qualitäten sind dringend gesucht. Was es wirklich braucht, ist wieder ein waschecht geerdeter Zuger Gewerbler. Vergessen wir nicht, dass es vor einigen Jahren der Gewerbeverein der Stadt Zug war, der das damalige neue Stadtratsreglement mit dem Argument zu Fall brachte, es müsse dem Gewerbe zukünftig möglich sein, im Hauptamt (80 Prozent) einen Stadtrat zu stellen. Jetzt kann das Zuger Gewerbe diesen Tatbeweis antreten und den einzigen zur Wahl stehenden Gewerbler aktiv unterstützen.

Philip C. Brunner, Kantons- und Gemeinderat SVP, Zug

Weil er vielseitig engagiert ist, sei es im Turnverein, in der Fasnachtsgesellschaft Faschall Allenwinden oder in der Politik, wähle ich den SVP-Kandidaten für den Baarer Gemeinderat. Weil er bei Veranstaltungen jahrein, jahraus beherzt mit anpackt und so einen wichtigen Teil zum Baarer Dorfleben beiträgt. Weil er sich nicht zu schade ist, an Clean-up-Days Abfall anderer einzusammeln, damit unsere schönen Naherholungsgebiete sauber bleiben. Weil er sich auch für sozial Benachteiligte interessiert und sich als Vizepräsident des Drogen-Forums Zug für Hilfeeinrichtungen als auch für Suchtprävention in unserem Kanton einsetzt. Weil er durch seine Art, Dinge anzugehen, überzeugt. Weil er Wesentliches von Wünschbarem trennt. Weil ihm unsere schöne Gemeinde am Herzen liegt.

Malaika Hug, Vorstand Drogen-Forum Zug, Baar