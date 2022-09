Leserbriefe Lesermeinungen zu den eidgenössischen Abstimmungen Zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 25. September 01.09.2022, 14.11 Uhr

Die AHV ist ein Pakt zwischen den Generationen: Die Erwerbstätigen finanzieren die Personen im wohlverdienten Ruhestand. Damit ist die AHV ein Geben und Nehmen. Aufgrund der demografischen Entwicklung gerät das Verhältnis zwischen den Erwerbstätigen und den Rentenbezügern jedoch immer stärker aus der Balance. Die Folge: Die AHV befindet sich in einer finanziellen Schieflage. Je länger wir mit einer Lösung zuwarten – die letzte grosse AHV-Revision liegt bereits 25 Jahre zurück –, desto grösser wird das Defizit zu Lasten der kommenden Generationen. Nichtstun heisst somit, auf Kosten der Jungen zu leben und den Fortbestand der AHV als wichtiges Sozialwerk zu riskieren. Stimmen wir am 25. September zwei Mal Ja zur AHV-21-Vorlage und sichern wir so gemeinsam unsere AHV.

Maria Hügin, Gemeinderätin, Kantonsratskandidatin, FDP, Zug

Mit der Massentierhaltungs-Initiative kommt der nächste Vorstoss der links-grünen Politik, um die Schweizer Landwirtschaft brach zu legen.

Nach den schädlichen Agrar-Initiativen ist dies nun der nächste Versuch, massiv in den Markt einzugreifen. In der Schweiz werden die landwirtschaftlichen Betriebe ausschliesslich von Familien geführt und Höchsttierbestände sind gesetzlich geregelt. Auch wenn wir noch strengere Gesetze in unserer Lebensmittelversorgung etablieren, schützen wir das Tierwohl nicht. Denn aufgrund der Reduktion der heimischen Nutztierbestände werden mehr tierische Produkte importiert, welche nicht nach dem Schweizer Tierschutzstandard gehalten werden. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz ist bereits unter 50Prozent gefallen, dies ist alarmierend und muss sofort behoben werden. Die Abhängigkeit vom Ausland muss unter allen Umständen verringert werden, sonst haben wir auch bei der Ernährung dasselbe Problem wie aktuell in der Energieversorgung. Vor allem bei Geflügel- und Schweinefleisch und bei den Eiern müssten die Importmengen stark erhöht werden. Wer also Fleisch und tierische Produkte aus Schweizer Produktion möchte, stimmt mit einem Nein gegen die Massentierhaltungs-Initiative.

Thomas Hausheer, Landwirt, Steinhausen

Bei der eidgenössischen Abstimmung vom 25. September entscheidet das Volk über drei wichtige Geschäfte. Ich bitte Sie, Nein zur Massentierhaltungs-Initiative zu stimmen. Bereits heute hat die Schweiz die wohl strengsten Tierschutzvorschriften weltweit. Würden die Bestimmungen für die Tierhaltungsbetriebe weiter verschärft, würden sich tierische Lebensmittel je nach Produkt um 20 bis 40 Prozent verteuern und das Portemonnaie der Schweizer Konsumenten mit rund 1800 Franken im Jahr zusätzlich belasten. Zudem würde eine Annahme der Initiative die Importe und den Einkaufstourismus besonders bei Geflügelfleisch, Eiern und Schweinefleisch stark ankurbeln. Weiter bitte ich Sie, 2 x Ja zur AHV-Vorlage zu stimmen. Aufgrund des (sehr erfreulichen!) Anstiegs der Lebenserwartung und der verbesserten Gesundheitsversorgung besteht bei der AHV dringender Reformbedarf, um dieses wichtige Sozialwerk auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Schliesslich unterstützen FDP, Mitte, GLP und SVP, der Bundesrat, die Kantone und alle Wirtschaftsverbände die Verrechnungssteuerreform, weil diese Geld vom Ausland in die Schweiz zurückbringt. Stimmen auch Sie Ja zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes.

Thomas Aeschi, Nationalrat SVP, Baar

So wohlwollend der Titel dieser Initiative klingt, wir würden mit der Annahme das Gegenteil bewirken. Die Schweiz verfügt bereits heute über das strengste Tierschutzgesetz der Welt und nirgends ausser in der Schweiz sind Tierbestände in den Ställen begrenzt und gesetzlich verankert. Sicherlich gibt es in der Schweiz Ställe, welche ein Maximum des Erlaubten an Tieren halten, jedoch wird die Menge an Tieren definiert und nicht vom Bauer frei gewählt, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Es wäre also falsch in heutiger Zeit von Massentierhaltung zu sprechen.

Wird die Initiative am 25.September aber angenommen, werden die einheimischen und regionalen Produkte aufgrund der tiefer angesetzten Tierbestände pro Stall knapper. Dies würde bedeuten, dass die Schweizer Produkte nach der Logik «Angebot-Nachfrage» teurer werden. Sind die Produkte aus der Schweiz knapp und teurer, dann müssen wir zusätzliche Containermengen importieren.

Wenn wir dann aber zum Beispielnoch mehr Hühneraus Brasilien importieren, haben wir nichts, rein gar nichts für das Tierwohl getan. Im Gegenteil. Tiere, welchen es heute bereits schlechter geht als den Schweizer Artgenossen, würden gefördert und die Produktion in diesen Ländern wird aufgrund unseres Inlandverbrauchs zunehmen. Aus den oben genannten Gründen stimme ich am 25.September Nein zur zu extremen Tierhaltungs-Initiative.

Hans Küng, Kantonsrat und Gemeinderatskandidat, SVP Baar

Die Verrechnungssteuer auf Obligationszinsen, sowie die Umsatzabgabe auf inländischen Obligationen bewirken, dass Schweizer Unternehmen sich Fremdkapital im Ausland statt in der Schweiz beschaffen. Da viele europäische Länder weder eine Verrechnungssteuer noch eine Umsatzabgabe kennen, sind dies klare Wettbewerbsnachteile für unseren Finanzplatz. Die Reform räumt den Standortnachteil aus dem Weg und sorgt dafür, dass die Schweiz in diesem Bereich gleich lange Spiesse erhält wie das Ausland. Des Weiteren wird sich der Standortwettbewerb durch die anstehende «OECD-Mindestbesteuerung» merklich verschärfen. Um attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben, sind solche überfälligen Anpassungen notwendig. Aus diesem Grund sage ich klar Ja zur Reform der Verrechnungssteuer.

Michael Arnold, Kantonsrat FDP, Baar