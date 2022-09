Leserbriefe Lesermeinungen zu den Wahlen Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober im Kanton Zug 22.09.2022, 14.52 Uhr

Bei den anstehenden Wahlen wähle ich die Kandidaten der SVP, die sich für Eigenständigkeit, Freiheit und Sicherheit einsetzen. Die SVP betreibt eine gradlinige Politik und baut keine «Luftschlösser». Leider wird in den Medien über die Gegenvorschläge der SVP praktisch nie berichtet. Es ist deshalb seitens der Medien einfacher, die SVP als Nein-Sager-Partei abzustempeln, anstatt sachliche Berichterstattung zu betreiben. In der Schweiz geht es uns hervorragend. Umso mehr müssen wir zu unseren Werten Sorge tragen und unabhängig bleiben. Mit dem SVP-Gemeinderatskandidaten haben wir eine starke Persönlichkeit, dem Verantwortung, Weitsicht und eine funktionierende Wirtschaft keine Fremdwörter sind. Deshalb wählen Sie den SVP-Kandidaten in den Gemeinderat.