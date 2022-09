Leserbriefe Lesermeinungen zu den Zuger Gesamterneuerungswahlen Zu den Wahlen im Kanton und den Gemeinden vom 2. Oktober 16.09.2022, 13.04 Uhr

Nicht zum ersten Mal wird dieser Tage der Entschluss einer Partei diskutiert, zur Wahl für den Regierungsrat gleich drei Kandidierende aufzustellen. Es geht um einen Anspruch, der gemessen an den Verhältnissen in Parlament und Gesellschaft überzogen ist, sich im Majorwahlsystem aber bedenklich leicht verwirklichen lässt. Den Machtanspruch dieser Partei will ich nun aber nicht beklagen. Ginge es politischen Gruppierungen nicht um Macht, würden sie nicht zur Wahl antreten, sondern Briefmarken sammeln. Entscheidend ist, wie Macht erlangt wird, wie sie beschränkt wird und wofür sie verwendet wird. Deshalb will ich mich an dieser Stelle an Sie wenden, werte lesende Wahlberechtigte, die Macht rechtmässig, wohl austariert und zweckdienlich übertragen können. Am 2. Oktober können Sie auf Ihren Wahlzettel für den Regierungsrat den Namen der alternativ-grünen Kandidatin schreiben, hinter der ein ökologisch-soziales Bündnis steht. Für die Wahl dieser einen Kandidatin will ich Ihnen gleich drei Gründe nennen: Erstens können Sie so den Regierungsrat dazu anhalten, sich der Herausforderung des Klimawandels mit dem gebotenen Ernst anzunehmen. Wäre es so schlecht gewesen, im Kanton Zug schon vor einiger Zeit mehr für erneuerbare Energien zu tun? Zweitens können Sie so Sorge dafür tragen, dass eine für den sozialen Ausgleich eintretende Stimme innerhalb der Kantonsexekutive direktes Gehör erhält. Wäre es so schlecht, im Kanton Zug besser zu schauen, dass das Wachstum weniger Menschen auf der Strecke lässt? Drittens können Sie so einen Beitrag dazu leisten, dass der Regierungsrat die parlamentarischen und gesellschaftlichen Verhältnisse besser abbildet. Würde es gerade in schwierigen Zeiten so schlecht kommen, sämtliche wichtigen Kräfte in die Zuger Kantonsregierung einzubinden, statt sie andernorts alle miteinander misstrauisch streiten zu lassen? Ich danke Ihnen für Ihr Erwägen.

Andrej Markovic, Vorstand SP Stadt Zug, Kandidat Kantonsrat, GGR, Zug

Der Kantonsrat setzt die Leitplanken für die weitere Entwicklung unseres Kantons. Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld ist es daher zentral, dass Frauen und Männer in unsere kantonale Legislative gewählt werden, die das notwendige Rüstzeug dazu mitbringen.

Das Team der FDP Baar überzeugt und wird sich mit ihrer freisinnig-liberalen Politik für bestmögliche Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Ein Einsatz, der Ihre Unterstützung verdient.

Adrian Andermatt, alt FDP-Kantonsrat, Baar

Jetzt ist wieder Wahlkampfzeit. Von überall lächeln uns Kandidatinnen und Kandidaten auf klassisch gestalteten Plakaten entgegen. Strassen, Plätze und Fusswege sind nahezu gepflastert damit. Ebenso füllen sich Brief- und Milchkästen mit den adrett und nett gestalteten Wahlkarten zur wohlwollenden Genehmigung. Alles klassisch, wie eh und je. Neu ist vielleicht, dass viele Kandidatinnen und Kandidaten auch öfters jetzt mit einem toll ausgestatteten Velo unterwegs sind. Und wie präsentieren sie sich auf Social Media? Die meisten auch klassisch. Das heisst, sie reproduzieren die Plakate, Karten elektronisch und posten diese einfach elektronisch. Also transponieren sie die klassischen Print- und Aussenauftritte einfach ins elektronische Medium. Dabei vergessen sie, dass es auf Social Media eben um «Content», also Inhalt geht.

Einige wenige Ausnahmen, haben den Sinn von Social Media verstanden. Die Beiträge behandeln da jeweils Inhalte und Themen mit aktuellem Bezug. Sie sind griffig formuliert und damit kann ich mir ein gutes Bild über den Kandidaten machen. Es wäre wünschenswert, dass der eigentliche Grundgedanke von «Content» auch im Zuger Wahlkampf ankommt, gäbe es so doch die Möglichkeit, die Kandidatinnen und Kandidaten besser und umfassender kennen zu lernen als über die an der Strasse angebrachten Plakate.

David Frick, Hünenberg

Wie viele von Ihnen beschäftigt auch mich derzeit die Frage, was Politikerinnen und Politiker für ihr Amt mitbringen sollten. Mit Blick auf die Baarer Kandidierenden stehen für mich vor allem folgende drei Punkte im Vordergrund: Erstens sollten sie grundsätzlich mehr als nur eine Legislatur im Amt bleiben wollen. Die Erfahrung zeigt: In einem Exekutivamt benötigt man mindestens zwei Legislaturen, um wirklich etwas zu bewegen. Zweitens sollte ihnen Baar am Herzen liegen. Es wäre schön, wenn sie auch hier daheim wären, ansonsten würden sie kaum im Sinne von Baar abstimmen, wenn es darauf ankommt. Und drittens braucht es Ausdauer. Alle, die schon mal ein Amt bekleidet haben, wissen, wie langsam die politischen Mühlen mahlen können. Die Unsitte, kurz nach der Wahl zurückzutreten, lehne ich ab.

Geben wir den Kandidaten eine Chance, die vorwärts denken und nicht mit unrealen Vorstellungen alles verhindern und blockieren. Ich wähle deshalb mit Überzeugung die Kandidierenden der FDP. Sie sind topmotiviert, Baar liegt ihnen am Herzen und sie werden sich hartnäckig für uns einsetzen.

Rolf Beeler, Baar