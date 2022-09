Leserbriefe Lesermeinungen zu den Zuger Wahlen Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 23.09.2022, 15.33 Uhr

2011, Nationalratswahlen: Nach meinem kritischen Leserbrief in der «Zuger Zeitung» zu ihm als Kandidaten lud mich Thomas Aeschi zum Gespräch in einer Baarer Beiz ein.

Da ich seit je der Meinung war, in unserem Land brauche es alle am runden Tisch der Politik, auch eine Partei, deren Ansichten und Ziele mir so gar nicht gefielen, deren «Stil» noch viel weniger, hoffte ich, das Gespräch trage ein bisschen was an Früchten.

In seiner Folge gab ich dem ersten und einzigen SVP-Politiker meine Stimme, schreib dies auch in einem weiteren Leserbrief, mit der Begründung, damit die Bereitschaft zum Gespräch mitten im Wahlkampf zu würdigen und den Herrn Aeschi anders kennen gelernt zu haben. So in der Art.

Um es kurz zu machen: Die folgende leserbriefliche Schelte eines Herrn aus Baar, sowie durch den Kakao der Fasnachtszeitung gezogen zu werden, hatte ich mir, wie ich heute mit grossem Bedauern sagen muss, zurecht eingefangen.

Denn, was ich seither an Artikeln, Meinungsäusserungen, Leserbriefen, Arena-Auftritten nicht nur von Nationalrat Aeschi gelesen, gesehen, erlebt habe, hat mir die letzten Illusionen in Bezug auf den politischen Menschen Aeschi und seine Parteikolleginnen und -kollegen geraubt.

Aus aktuellem Grund ein Beispiel: Gerade droht Putin mit nuklearen Waffen und wir hier in der Schweiz haben keinen blassen Schimmer, wer und was hinter russischen Vermögen und Firmen in unserem Land so alles steckt. Der Herr über unsere kantonalen Finanzen hat da auch keinen Durchblick. Wen wundert’s, ist er doch, (Zitat «Der Spiegel», Nr. 30, 23. Juli 2022, Seiten 73/74) «...nur der Ausführungsgehilfe, wir können diese komplexen Konstruktionen nicht durchforsten.» Mir fehlen die Worte.

Auch ob des Stadtzuger Bauchefs Worten: «Ich will kein Monaco in Zug», bin ich baff. Zug ist für uns Einheimische längstens ein Monaco geworden. Einst unser Zuhause, müssen es immer mehr von uns verlassen, weil es ausverkauft wird, an den Meistbietenden, für den schnellen Reibach, für was auch immer.

So viel unsägliches Zeugs wurde seit 2011 proklamiert, polemisiert, man hat heftig nach den Linken geprügelt, sich selbst beweihräuchert und unermesslich viel Zeit vergeudet, ohne für die Menschen am unteren Ende der Einkommensstufen und jeglichen Alters wenigstens genügend bezahlbaren Wohnraum geschaffen zu haben. Welch ein erbärmlicher Leistungsausweis!

Sparpakete eiskalt auf dem Buckel jener schnüren, deren Budget eh schon eng ist und hinterher die Steuern senken, damit die Gutbetuchten sich die Taschen noch praller stopfen können. Mein Fazit: Rechts bis hin zur Mitte finde ich für mich schlicht nicht wählbar. Meine Wahl fällt auf die wenigen Politikerinnen und Politiker, welche sich ernsthaft, tatkräftig und zuverlässig für die Lebensqualität aller Zugerinnen und Zuger einsetzen und auch gegen die von mir als solche erkannte Mogelpackung namens «Stabilisierung der AHV».

Diese Personen sind unter dem Haufen obenerwähnten Papiers, Berichten, Artikeln und meinen Erinnerungen im Oberstübchen recht schnell ausgemacht und haben meine Stimme auf sicher.

Angela Bibiane Nussbaumer, Baar

Seit Jahren wohne ich in der unteren Altstadt in Zug und fühle mich dort sehr wohl, bestens integriert und in der Altstadtfamilie aufgenommen. Wir helfen einander, spielen miteinander und vor allem, wir achten einander.

Die historische Altstadt ist ein Juwel der Stadt und alle Bewohnerinnen und Bewohner tragen dazu bei, dass das Leben darin einmalig ist.

Ungleiche Behandlung hat mich immer gestört, darum greife ich heute zur Feder, um meinen Unmut kundzutun und kurz vor den Wahlen die Verantwortlichen aufzurütteln.

Für viele Leute ist das Denkmalamt eine fragwürdige Behörde, die nicht immer für alle gleich entscheidet. Es geht um die Balkone an den Altstadthäusern, die mich ärgern. Den einen werden grosse, praktische und für meine Begriffe gut passende Balkone erlaubt. Andern wird vorgeschrieben, die Balkone, die für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Ort der Erholung sind, klein und als hängende Balkone zu erstellen.

Wer vom See her auf die schmucken Häuser schaut, stellt fest, dass es solche gibt, die auf jeder Etage über einen wohlgeformten, schmucken Balkon verfügen. Und inmitten dieser Privilegierten sticht ein grünlich gefärbtes Haus ins Auge, das nur über zwei kleine, aufgehängte Balkone verfügt. Im Parterre darf im Gegensatz zu den Nachbarhäusern kein Balkon gebaut werden. Die Denkmalpflege habe das so angeordnet.

Da frage ich mich schon, ob die politisch Verantwortlichen für das Denkmalpflegeamt ihre Aufgabe erfüllen oder ob es nicht an der Zeit wäre, in diesem umstrittenen Amt für Ordnung zu sorgen und die Angestellten mit Nachdruck zur Gleichbehandlung aller Betroffenen aufzufordern oder sonst entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

Wenn Liegenschaftsbesitzer über Amtsentscheide krank werden, stimmt etwas nicht und energisches Handeln ist an der Tagesordnung. Gleichbehandlung aller schafft Friede und Vertrauen in die Behörde.

Tony Spillmann, Zug