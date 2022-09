Leserbriefe Lesermeinungen zu Vorlagen Zu den eidgenössischen Abstimmungen über die Tierhaltung sowie die AHV-Revision vom 25. September 06.09.2022, 12.11 Uhr

Bäuerinnen und Bauer sind Ernährungsprofis, Bodenschützer, Logistiker, Betriebswirte und vieles mehr. Das geht nur mit Balance in mehrfacher Hinsicht: bei den vielfältigen Aufgaben im landwirtschaftlichen Betrieb sowie im Ausgleich mit Gesellschaft und Natur. Bäuerinnen und Bauer nehmen diese grosse Herausforderung mit professionellem Know-how an, um höhere Produktivität, Tierschutz, Umweltschutz und gesellschaftlichen Nutzen in Gleichklang zu bringen. Die lokale Landwirtschaft ist Teil der Lösung für die Ernährungsprobleme der Zukunft. Und darauf dürfen sie zu Recht stolz sein.