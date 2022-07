Leserbriefe Lesermeinungen zum Thema Kantiprüfung im Kanton Zug «Übertrittsprüfung an die Kanti kommt nicht gut an», Zuger Zeitung vom 9. Juli 12.07.2022, 14.02 Uhr

Die Absicht des prüfungsfreien Übertrittsverfahrens im Kanton Zug ist, jedes Kind nach seinen Fähigkeiten und seiner Entwicklung derjenigen Schulart der Sekundarstufe 1 zuzuweisen, in der es am besten gefordert und gefördert werden kann. Dass sich das Verfahren bewährt, steht nicht nur auf der Website des Amts für gemeindliche Schulen (AGS), sondern bestätigt sich auch im regelmässigen Austausch mit den Lehrpersonen der Sekundarstufen 1, welche unsere Schülerinnen und Schüler übernehmen.

Auch dieses Jahr wurde seitens AGS die Arbeit der Lehrpersonen im Rahmen des Übertrittsverfahrens gewürdigt. Durch die Kantonsschule wurde bestätigt, dass die zugewiesenen Kinder am richtigen Ort sind. Sollte dies über die Jahre und auch in Zukunft nicht der Fall sein, erwarte ich, dass sich Kantonsschule oder die Schulaufsicht bei den entsprechenden Rektoraten, Schulleitungen und Lehrpersonen melden, um die Zuweisungen zu optimieren.

Gemäss diesjährigem Bericht der Übertrittskommission an den Bildungsrat bestanden während der vergangenen sieben Schuljahre in der Regel weniger als 1 Prozent der von den gemeindlichen Primarschulen ans Gymnasium zugewiesenen Schülerinnen und Schüler während des ersten Schuljahres die Promotion nicht und traten aus der Kantonsschule aus. Dabei gab es einmal eine Spitze von 3Prozent Drop-out. Im Kanton Zürich scheint sich dieser Anteil in den letzten Jahren bei 10Prozent zu stabilisieren, erreichte aber auch öfters Spitzen um die 20 Prozent und mehr – trotz Aufnahmeprüfung!

Das Anliegen, den Ausbildungsweg über die Berufslehre zu stärken, kann ich nachvollziehen. Anstatt hilflos am Übertrittsverfahren herumzuschrauben, lohnt sich eher der Gedanke daran, das Modell unserer Oberstufe zu überdenken und konsequent ein Kurzzeitgymnasium einzuführen. So würden alle Jugendlichen mit der Berufswahl konfrontiert und manch eine Schülerin oder ein Schüler könnte für den Weg der Berufslehre gewonnen werden.

Patrick Kolb, Primarlehrer, Steinhausen

An der letzten Kantonsratssitzung vor der Sommerpause ging es um die Regulierung an das Langzeitgymnasium. In einer Motion wurde verlangt, dass der Zutritt zum Langzeitgymnasium erschwert und gleichzeitig die Berufslehre gestärkt wird. Denn immer mehr Schüler strömen ans Langzeitgymnasium. Die Zuger Schüler sind aber nicht einfach intelligenter geworden, es liegt vielmehr am doch eher liberalen Übertritts Verfahren.

Es macht aus wirtschaftlicher, aber auch sozialer Sicht keinen Sinn, dass Schüler ans Langzeitgymnasium gehen, die nicht das Niveau dazu haben. Aus wirtschaftlicher Sicht wird durch höhere Anforderungen an den Gymizutritt unsere Wirtschaft gestärkt und nicht etwa geschwächt. Wenn wir nur die besten an der Kanti haben, dann gehen davon auch nur die allerbesten an die Universitäten. Es bringt wirtschaftlich gesehen gar nichts, wenn sich zig mittelmässig Begabte an den Gymnasien und später Universitäten tummeln.

Aus sozialer Sicht ist es für die Schüler, die nicht das Niveau für das Gymnasium haben, schlicht eine Zumutung, dass sie über Jahre unter dem enormen Druck des Versagens stehen. Sie leiden unter Prüfungsangst, Stress, verständlicher Weise unter Unlust und Perspektivlosigkeit.

Es hat weitgreifende wirtschaftliche, aber auch soziale Auswirkungen, wenn immer mehr ans Gymnasium drängen, im Gegenzug aber die Fachkräfte fehlen. Der Regierungsrat hat das Ansinnen der Motionäre erkannt und Antworten geliefert. Er hat in seiner Antwort die verschiedenen Möglichkeiten zur Regulierung des Gymizutritts gegeneinander abgewogen und kam zum Schluss, dass eine Prüfung als Ergänzung des heutigen Übertrittsverfahrens die Gymiquote am ehesten regeln wird. Auch hat er sich dafür ausgesprochen, dass die Berufslehre gestärkt werden soll.

Im Kantonsrat waren leider nicht alle der Meinung des Regierungsrats. Die ALG und die SP würden am liebsten gar nicht regulieren und alles so belassen wie es ist. Die Mitte war gespalten und die FDP hatte etwas gegen die Übertrittsprüfung einzuwenden.

Aber im Grundsatz hatte der Rat zu diesem Zeitpunkt gar nicht über die Prüfung abzustimmen, sondern nur über die Erheblich Erklärung der Motion, sprich dass er mit einer Regulierung des Zutritts zum Langzeitgymnasium einverstanden ist. Für die tatsächliche Umsetzung der Motion braucht es eine Gesetzesänderung, die dann wieder in den Kantonsrat kommt.

Die FDP stellte dann auch den Antrag einer Teilerheblich Erklärung, was leider im Rat eine knappe Mehrheit fand.

Damit hat der Kantonsrat, insbesondere die FDP, es verpasst, eine rasche Lösung zum Problem der Kantiquote zu finden und zu einer Stärkung der Berufslehre und somit zu einer Verbesserung des Fachkräftemangels beizutragen.

Esther Monney-Rogenmoser, Kantonsrätin SVP, Unterägeri

Ich unterrichte seit zehn Jahren Fünft- und Sechstklässler und habe in diesem Zeitraum gegen 100 Jugendliche in die Sekundarschule zugewiesen, davon knapp 25 Prozent ins Gymnasium. Drop-outs gab es nur einen. Der Zuger Bildungsdirektor möchte nun die Quote mittels einer Prüfung regulieren. Dies ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Wohin dieser Weg führt, zeigt sich im Beispiel des Kantons Zürich. Die Eltern finanzieren ausserschulische Vorbereitungskurse, damit ihre Kinder die Prüfung möglichst bestehen. Ob auf diese Weise die viel propagierte Chancengleichheit gewahrt werden kann, stelle ich in Frage.

Ich habe in den letzten zehn Jahren immer wieder festgestellt, dass die Jugendlichen zum Zeitpunkt der Zuweisung in ihrer Entwicklung nicht reif genug sind, um einen weitreichenden Entscheid bezüglich ihrer Zukunft zu treffen. Diese jungen Menschen, die zum Zuweisungszeitpunkt voll in der Pubertät stecken und daher schon genug mit Problemen psychischer und physischer Art zu kämpfen haben, brauchen nicht noch den zusätzlichen Druck einer Übertrittsprüfung.

In der Sekundarstufe befassen sie sich aktiv mit der Berufswahlthematik, im Gymnasium kaum. Es gibt nur wenige Fünft- und Sechstklässler, die einen konkreten Berufswunsch äussern können, der eine Maturität voraussetzt.

Deshalb plädiere ich für einen Paradigmenwechsel hin zum alleinigen Kurzzeitgymnasium. Das gibt den Jugendlichen die Zeit, zu reifen, ihren Berufsentscheid aktiv zu erarbeiten und mit Überzeugung den Entscheid für den weiteren Weg zu fällen.

Als Primarlehrerin der Mittelstufe 2 wünsche ich mir zudem, dass dieser Entscheid nicht einfach auf der politischen Ebene diskutiert und gefällt wird, sondern dass die Basis – wir Lehrpersonen der Mittelstufe 2 – aktiv in den Prozess einbezogen werden. Wir verfügen in dieser Thematik über sehr viel Erfahrung und Wissen, welches den Politikern zu einem grossen Teil fehlt.

Katja Stuber-Bühlmann, Primarlehrerin, Unterägeri