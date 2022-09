Leserbriefe Lesermeinungen zur AHV-Revision Zur eidgenössischen Abstimmung vom 25. September 02.09.2022, 15.24 Uhr

Seit der Einführung der AHV im Jahr 1948 hat sich unsere Gesellschaft grundlegend verändert: Das ursprüngliche Verhältnis von Erwerbstätigen zu Pensionierten von 6 zu 1 hat sich seither grundlegend verändert. Mit der Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge, der Babyboomer-Generation, nimmt die Zahl der Erwerbs­tätigen ab, während jene der Pensionierten rasch ansteigt. Wir nähern uns dem Verhältnis 2 zu 1. Neben dem, dass wir immer länger leben und somit auch länger eine AHV-Rente beziehen können, etablierten sich neue Familienmodelle, die Rolle der Geschlechter erfuhren eine Modernisierung und in der Arbeitswelt stieg das Bedürfnis nach Flexibilisierung. Kurz, während sich die Gesellschaft veränderte, blieb die AHV stehen.

Mit der AHV-21-Reform ­haben wir die Möglichkeit, die 1.Säule der Altersvorsorge an die heutige Zeit anzupassen. Mit der Harmonisierung des Referenzalters verabschieden wir uns von einem veralteten Rollenbild. Mit der Flexibilisierung des Rentenbezugs werden wir dem Bedürfnis nach der individuellen Gestaltung des eigenen Ruhestandes gerecht.

Deshalb stimme ich zweimal Ja.

Simon Annen, Steinhausen

Der AHV geht das Geld aus. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Pensionierte finanzieren. Während das ursprüngliche Verhältnis von Erwerbstätigen zu Pensionierten 6 zu 1 betrug, wird es schon bald nur noch 2 zu 1 sein.

Damit in der Schweiz auch in Zukunft alle von einer sicheren Altersvorsorge profitieren können, braucht es eine Reform der AHV. Mit der AHV-21-Reform stimmen wir am 25. September über zwei Vorlagen – Änderung des AHV-Gesetzes und Änderung der Bundesverfassung infolge der minimalen Erhöhung der Mehrwertsteuer – ab, welche die Finanzen der AHV stabilisieren und sicherstellen, dass zukünftige Generationen nicht nur einzahlen, sondern ebenfalls von der AHV profitieren werden können.

Darum stimme ich zweimal Ja, denn nur gemeinsam sichern wir unsere AHV.

Karl Nussbaumer, Kantonsrat-Vizepräsident SVP, Menzingen

Am 25. September stimmen wir über die wohl bedeutendste Schweizer Versicherung ab. Die AHV-Vorlagen sind nur ein Teil der Altersvorsorgepolitik. Das Parlament spurt bereits weitere Rentenkürzungen vor. Stossend ist das auch deswegen, weil gleichzeitig der Nationalrat die Steuerabzüge für Einzahlungen in die 3.Säule verdoppeln möchte. Dabei können nur etwa 13 Prozent der Steuerzahlenden die aktuellen Maximalabzüge geltend ­machen. Dafür drohen aber Steuerausfälle in der Grössenordnung der Einsparungen, welche AHV 21 gemäss Abstimmungsheft verspricht. Während die Mehrwertsteuer erhöht wird und AHV-Leistungen gekürzt werden, sollen die Wohlhabendsten sowie das Geschäft der Banken und Versicherungen begünstigt werden. Wer mit Nein stimmt, stimmt für fairere Reformen. Das wäre auch für die laufende Überarbeitung der beruflichen Vorsorge von Bedeutung.

Wiederholt wurde dazu aufgerufen, AHV und Gleichstellung getrennt zu betrachten. Gleichstellung ist aber nicht einfach der Name eines Dossiers in Bundesbern, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft zahlreiche Politikfelder und so auch die Altersvorsorge. Schliesslich prägen Ungleichheiten die Renten, die bei Frauen im Schnitt um einen Drittel kleiner ausfallen. Dies, weil Frauen für ihre Arbeit schlechter bezahlt werden und mehr unbezahlte Betreuungsarbeit leisten. Nun sollen ausgerechnet sie für die AHV-Revision aufkommen? Wer mit Nein stimmt, stimmt für ein sachgerechteres Vorankommen bei der Gleichstellung.

Legt die Mehrheit ein Nein ein, wird die Politik eine angemessenere Rentenvorlage ausarbeiten müssen. Die Zeit dafür hat sie: Der demogra­fische Wandel spielt sich bereits seit Jahrzehnten ab, während sich die AHV-Defizitprognosen regelmässig als Übertreibungen erweisen.

Andrej Markovic, Vorstand SP Stadt Zug

Dringliche Änderungen in der AHV werden seit 1997 verschoben. Darum habe ich diese Woche, als das Stimmcouvert ankam, ohne zu zögern, zweimal Ja zur AHV-Reform gesagt.

Wer kürzlich den «K-Tipp» gelesen oder die Jahresrechnung der AHV studiert hat, könnte anmerken, eine Reform sei aufgrund der Finanzlage gar nicht so dringlich. Schliesslich lag das Betriebsergebnis der AHV in 2021 bei guten 2,6 Millionen Franken. Die AHV finanziert die laufenden Renten zu 70 Prozent aus Lohnbeiträgen, zu 20 Prozent vom Bund und weiteren 10 Prozent von der Mehrwertsteuer und den Spielbanken. Zudem gibt es auch eine Re­serve, die allfällige Verluste abfedern soll.

Am Wochenende feiern wir den 60. Geburtstag meiner Mutter. Wenn sie in Pension geht, sieht das Betriebsergebnis der AHV schon drastisch anders aus. Weil die geburtenstarke Generation meiner Eltern nun plötzlich nicht mehr Lohnbeiträge einzahlt, sondern Renten bezieht, gibt es viel mehr Ausgaben als Einnahmen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen schätzt, dass es ab 2025 einen laufenden Verlust in der AHV gibt und die Reserven nach und nach aufgebraucht werden.

Rentenreformen sind sehr delikate Angelegenheiten. Kleine Schritte sind viel einfacher zu verkraften, als alles auf einen Schlag zu ändern. Natürlich können wir auch die Augen verschliessen, zuwarten, jede Reform weiter ablehnen und alle Reserven aufbrauchen. Aber wenn wir am 90. Geburtstag meiner Mutter der nächsten Generation einen Scherbenhaufen übergeben, wären wir wohl alle froh, wir hätten schon früher vorgesorgt.

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es ist jetzt Zeit für eine Reform.

Tabea Estermann, Präsidentin kantonale GLP, Regierungsratskandidatin, Zug