Leserbrief - Lesermeinungen zur Auslegung der Neutralität

Eine seltsame moralische Keule schwingt der Kommentator der «Luzerner Zeitung»: «Moralisch betrachtet» könne man sich als Schweizer Bürger nur schämen, dass die Schweiz die Weiterlieferung von Munition aus der Schweiz in Kriegsgebiete verhindere. Das hänge «an einer veralteten Vorstellung von Neutralität».

Das Gegenteil ist der Fall: Neutralität ist in Kriegszeiten aktuell! Munition aus der Schweiz wird in Kriegsgebieten nichts Positives bewirken. Weder in Afghanistan noch im Irak und in Syrien hat massiver Einsatz von Waffen zu Lösungen geführt, so sehr das Eingreifen westlicher Mächte berechtigt gewesen sein mag.

Die Schweiz untergräbt mit Waffenlieferungen ihre Neutralität und Eigenständigkeit, wenn sie hier auch noch nachgibt. Die Stärke der Schweiz besteht in ihrer Rechtsordnung, die sie verteidigt gegen Opportunismus und Interessen anderer Staaten.

Die Schweiz muss ihre Aufgaben erfüllen: Finanzströme von Oligarchen und anderen Mächtigen aufdecken, kontrollieren und einschränken.

Mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten gewährt sie Betroffenen Schutz und Unterstützung. Dabei ist zu verhindern, dass Spione und Denunzianten in die Schweiz eingeschleust werden und unsere demokratische Ordnung ausnutzen und gefährden.

Als mein Blick kürzlich während der Arbeitspause auf eine achtlos rumliegende «Zuger Zeitung» fiel, erhaschte mein Blick zufällig die Kolumne auf der Frontseite. Leider las ich diese Zeilen – eigentlich eher desinteressiert – und war einfach nur schockiert, dass dieser Inhalt Platz findet auf einer Frontseite! «Neutralität, die niemand versteht» – tja, das kann nur sagen, wer nicht weiss, was Neutralität ist.

Liefert eine Nichtkriegspartei Waffen, Munition oder die möglichen Ressourcen zu ausgewiesen diesem Zweck an eine Kriegspartei, werden sie automatisch zur Kriegspartei und entbehren jeglicher Neutralität.

Eigenartigerweise nahm ich erst gerade kürzlich eine entsetzte Überschrift wahr, dass Schweizer Teilchen in iranischen Drohnen, die durch Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, verbaut wurden.

Aha – hier ist man entsetzt, dass Schweizer Teilchen verbaut wurden – wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt geliefert, als noch kein Krieg war – und im Gegenzug ist man genauso entsetzt, dass keine Schweizer Teilchen für die andere Kriegspartei eingebaut werden dürfen – jetzt, wo man weiss, dass Krieg herrscht.

Da kann ich nur kontern: Wer um Gottes willen versteht denn diese Logik? Das kann nur Leute betreffen, die keine Logik kennen.

...oder Leute, die absichtlich Fakten und Wahrheiten vertuschen, weil sie diesen Krieg wollen. Westeuropa – insbesondere Deutschland und England – sowie die USA haben diesen Krieg seit Jahren provoziert. Ein Friedensabkommen im September 2022, das bereits zur Unterschrift bereit war, wurde von genau diesen Nationen vereitelt, indem Druck auf die Ukraine ausgeübt wurde. Die Frage, die wirklich gestellt werden muss: Wer führt hier eigentlich gegen wen Krieg?

Ich bin weder ein Putin-Versteher noch ein Selenski-Freund – ich bin neutral – und will es bleiben. Stattdessen fordere ich gerade von der Schweizer Presse neutrale Aufklärung, Fakten und Wahrheiten, statt sich in diesen kläglichen Propaganda Feldzug ziehen zu lassen.

Aber nicht erst seit den letzten drei ominösen Jahren sind diese Erwartungen kläglich erstickt worden, sondern schon viele Jahrzehnte zuvor.

Dies ist auch der Grund, weshalb ich, seit ich denken kann, nie eine Zeitung abonniert habe, es nie tun werde – und neuerdings auch keinen zufälligen Blick mehr drauf werfen werde.

