Leserbriefe Lesermeinungen zur neuen Spitalliste «Andreas-Klinik kämpft um ihre Existenz», Zuger Zeitung vom 23. Juni 26.06.2022, 15.38 Uhr

Die jüngste Meldung, dass offensichtlich die Zuger Spitalliste neu strukturiert werden soll, irritiert. Nach schwieriger «Geburt» vor 20 Jahren hat sich die Andreas-Klinik als zuverlässiger Partner in der Zuger Spitallandschaft etabliert und auch eine erspriessliche Zusammenarbeit mit dem Zuger Kantonsspital in die Wege geleitet.

Warum muss man, und überdies noch in einem Wahljahr, diese positiven Errungenschaften aufs Spiel setzen? Kosteneinsparungen sind dabei nicht zu erwarten. Jedoch ist die Verunsicherung bei Mitarbeitern, Patienten und der Zuger Bevölkerung, die die Andreas-Klink sehr schätzt, gross. Konkurrenz fördert die Qualität der erbrachten Leistung. Ist die politische Frage erlaubt, ob man einen privatwirtschaftlich auf hohem Niveau erfolgreichen Konkurrenten ausschalten will?

Noch ist es nicht so weit. Es lohnt sich, ganz besonders auch in einem Wahljahr, dafür zu kämpfen, dass die Andreas-Klinik Cham, die Patienten aller Versicherungskategorien offen steht, ihr bisheriges Leistungsangebot zu Gunsten der Zuger Bevölkerung auch in Zukunft anbieten kann.

Beat Wicky, Facharzt Chirurgie FMH, Zug

Ich habe zwei Erlebnisse, die symptomatisch sind für den Notfalldienst der beiden Zuger Spitäler. Vor etwa einem Jahr hatte ich einen Bike-Sturz und mir dabei das Schienbein verletzt. Ich musste die Wunde nähen lassen und ging daher in die Andreas-Klinik (Notfall). Innerhalb von zehn Minuten war eine Ärztin bei mir und nach einer weiteren halben Stunde wurde ich wieder entlassen, nachdem ich noch meine Krankenkassenkarte übergeben hatte. Völlig problemlos und ohne grosse Bürokratie.

Das zweite Erlebnis war vorgestern. Mein Enkel hatte starke Halsschmerzen. Ich vermutete geschwollene Mandeln. Eine Anfrage beim Kantonsspital um etwa 22.30Uhr ergab, dass mein Sohn mit dem Enkel vorbeikommen soll, der Termin sei vorgemerkt. Nach einer Viertelstunde meldete er sich und musste zuerst, nach einer ersten Wartezeit, einen Fragebogen ausfüllen. Dann ging’s in eine Besprechungskoje. Hier war wieder Warten angesagt, bis ein Arzt sich den Hals ansah. Die ganze Prozedur dauerte sage und schreibe drei Stunden, bis mein Sohn mit dem Enkel wieder nach Hause gehen konnte.

Und diese optimale Betreuung in der Andreas-Klinik will der Regierungsrat nun opfern und an dem Kantonsspital delegieren. Ich habe Verständnis für Kostenoptimierung im Gesundheitswesen, aber glaubt die Regierung wirklich, mit solchen Massnahmen dies zu erreichen?

Alwin Hubmann, Hünenberg