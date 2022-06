Leserbriefe Lesermeinungen zur Situation in der Pflege «Ich habe das Vertrauen verloren», Ausgabe vom 18. Juni 24.06.2022, 14.48 Uhr

Mit grossem Bedauern haben wir den Bericht einer Angehörigen über die Pflege ihres Vaters gelesen. Aber wir können nicht verstehen, was da wirklich passiert ist. Unser Vater war seit Februar 2022 bis zu seinem Tod Anfang Juni ebenfalls Bewohner auf der Demenzabteilung. In den Wochen, die er im Pflegezentrum Luegeten betreut wurde, hatten wir immer einen sehr guten Eindruck. Abgesehen vom Wunsch, lieber «nach Hause» zu kommen, fühlte sich unser Vater sehr wohl dort. Wir haben ihn auch sehr oft besucht und hatten nie den Eindruck, dass er «falsch» oder «ungenügend» gepflegt wurde. Wenn wir Fragen hatten, konnten wir diese jederzeit stellen, und unsere Anliegen wurden ernst genommen. Auch in der letzten Phase war der Umgang mit unserem Vater und auch mit uns Angehörigen immer sehr verständnisvoll und einfühlsam.

Mit dem Personalmangel in der Pflege ist es auch klar, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können oder eine spezielle Betreuung möglich ist. Aber wir wussten unseren Vater in «guten Händen» und hatten immer volles Vertrauen in die Verantwortlichen.

Claudia Burkard-Theiler, Mühlau

Als ich diesen Bericht gelesen hatte, kochten in mir Emotionen hoch. Mit etwas mehr Distanz habe ich mich dann gefragt, ob mich so ein Bericht erstaunt...Die Antwort lautet: Nein! Es würde mich auch nicht erstaunen, kämen noch weitere dazu.

Für mich ist das Geschehene ein Signal, dass die Umsetzung des sogenannten «zweiten Teils» derPflege-Initiative drängt. Der Patientenmix ist in allen Institutionen generell komplexer geworden. Diesem Fakt wird vielerorts nicht oder nicht genügend Rechnung getragen. Ein adäquater Skill-Grade-Mix des Pflegepersonals ist auch in der Langzeitpflege unerlässlich.

Akute Veränderungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern müssen frühzeitig erkannt und Massnahmen eingeleitet werden können. Entweder hin zum Spital zur Stabilisierung (also nicht Heilung!) oder hin zur End-of-Life-Begleitung mit adäquater Schmerztherapie und angstlösender Medikation unter professioneller Führung und Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Dazu braucht es die richtigen Fachleute an den Schlüsselstellen und auf den Schichten sowie adäquate Notfallverordnungen.

Es braucht zeitgemässe Stellenschlüssel, die ein gut ausgeruhtes Personal garantieren, damit Veränderungen frühzeitig wahrgenommen werden. Es braucht darüber hinaus ebenfalls Zeit zum fundierten Ausbilden der nächsten Generation von Pflegenden. Das funktioniert nur mit genügend Ausbildnern mit einer angemessenen Entlöhnung für das Mehr an Aufwand und Verantwortung.

Es geht nicht um einen Berufsstand, der mehr verdienen und weniger arbeiten will, wie ich es in Gesprächen leider immer wieder höre. Es geht um unser aller Versorgung in der Zukunft.

Nicht die Pflegenden gehörten auf die Strasse mit der Forderung, mit der Pflege-Initiative vorwärtszumachen. Die ganze Gesellschaft sollte sich so Gehör verschaffen. Denn um diese, eben uns alle, geht es letztendlich.

Inez Huwyler, Pflegefachfrau HF, Baar