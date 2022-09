Leserbriefe Lesermeinungen zur Überarbeitung der Zuger Spitalliste «Notfallzentrum wird überrannt», Ausgabe vom 10. September 12.09.2022, 14.55 Uhr

Ich lese in der «Zuger Zeitung» vom Samstag, 10. September, dass sich die Auslastung der Notfallstationen im Kanton Zug zugespitzt hat und 20 Prozent zugenommen hat, ja sogar an den Anschlag gekommen ist und nun Lösungen gesucht werden.

Dieser Artikel bestätigt, dass in Cham in der Wirtschaftsregion Zugwest mit 40000 Einwohnern eine Notfallstation bleiben muss, ja sogar notwendig ist. Die Regierung muss genau überlegen, keinen Fehler zu machen und die Dienstleistung zu streichen, indem Cham von der Spitalliste gestrichen wird mit der Notfallstation. Wenn ich im Alltag die Menschen höre, wo soll ich, oder was soll ich noch machen im Notfall an Wochenenden und vor allem in der Nacht. Die Hausärzte sind alle auch ausgelastet und nicht erreichbar oder abwesend. Es stellt sich die Frage, muss jeder kleinere oder grössere Notfall ins Kantonsspital nach Baar, das überlastet ist?

Wir Chomer sind uns gewohnt, seit Jahrzehnten für das Spital zu kämpfen, und sind stolz, dass wir ein Belegarztspital mit guten Fachärzten haben, mit einer dazugehörenden Notfallstation. Ich bin auch zuversichtlich, dass die Regierung laut Artikel nochmals über die Bücher geht. Besten Dank von vielen Chomerinnen und Chomer.

Bruno Werder, Cham

Bedanken möchte ich mich für die Einladung der Kantons- und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Ennetseegemeinden und das Gastrecht bei der Gemeinde Cham zur Informationsversammlung vom 8. September betreffend Spitalliste. Die Information war zwingend notwendig, um die klare Position vom Regierungsrat vom Kanton Zug, nach den doch vehementen gegenteiligen Äusserungen von Volk und Volksvertretern, zu erfahren.

Leider tritt der Vorsteher der Gesundheitsdirektion, Regierungsrat Martin Pfister, keinen Schritt von den Kürzungen der Leistungen beim Hirslanden Spital in Cham zurück. Diese Leistungskürzungen werden das Spital Cham und ihre Patientinnen und Patienten empfindlich treffen. Was letztlich bei einem Extremszenario auch eine spätere Schliessung des Chamer Spitals bedeuten könnte. Was für ein Verlust für den Ennetsee.

Der Ball liegt jetzt beim Zuger Regierungsrat.

Rainer Suter, SVP Kantonsrat, Cham

Am 8. September fand auf Einladung der Gemeinde Cham ein Treffen statt, zu dem alle Gemeinde- und Kantonsräte der Gemeinden Cham, Risch, Hünenberg und Steinhausen eingeladen wurden. Referenten waren Regierungsrat Martin Pfister (Mitte) als Vorsteher der Gesundheitsdirektion und Jonas Zollinger, Direktor Andreas-Klinik Cham.

Ich war als Neuheimer zwar nicht eingeladen, nahm aber als Mitglied der Gesundheitskommission des Kantonsrats und weil mich das Thema als Einwohner von Zug sehr interessiert trotzdem teil. Leider werden die meisten von uns persönlich, oder als Angehörige irgendwann mit dem Thema Spital konfrontiert. Ich wollte mir ein Bild anhand der Informationen aus erster Hand machen.

Wissen muss man, dass beide Spitäler bei den durchschnittlichen Fallkosten laut Liste des BAG weit unter dem Durchschnitt der Schweizer Spitäler liegen. Es besteht also kein akutes Kostenproblem.

Regierungsrat Pfister begründet den Entscheid, der Andreas-Klinik sowohl die Grundversorgung wie auch die stationäre Notfallabteilung zu streichen und das per 1. Januar 2023 (!) sowie die Geburtenabteilung nur noch auf 2 Jahre befristet zu bewilligen so:

1. seien zwei Spitäler innerhalb eines Radius von 5 Kilometern laut Experten eines zu viel und

2. sei die Regierung laut § 39 des KVG dazu verpflichtet, die Spitalliste zu überprüfen, und die angebotenen Leistungen zu «konzentrieren». Ich habe im erwähnten Paragrafen keinerlei Hinweise dazu gefunden.

Fakt ist, dass die neue Spitalliste ein Abbau der Dienstleistung und das Ende der Wahlfreiheit für die Bevölkerung bedeutet und dies ohne Kosteneinsparung, denn die Fallzahlen werden dadurch nicht abnehmen. Im Gegenteil, es müsste wohl in die Infrastruktur in Baar investiert werden. Gleichzeitig gefährdet man Arbeits- und Ausbildungsplätze im Gesundheitswesen in Cham und das in der heutigen Zeit! Auch hat sich die sehr gute Zusammenarbeit der zwei Spitäler während der Pandemie bewährt. Gemeinderat Rolf Ineichen hat es an dem Abend treffend formuliert: Es wird ein effizientes, sehr gut funktionierendes System gefährdet, ohne Not oder erkennbare Vorteile.

Auch wissen muss man, dass der Notfall in Baar (Zitat Zuger Ärztegesellschaft: «Das Kantonsspital ist vollkommen am Anschlag mit Notfallpatienten») keine Überkapazität hat. Deshalb sucht die Ärztegesellschaft per E-Mail vom 6. September Hausärzte, die solche Patienten übernehmen.

Nun zum letzten Punkt, der politischen Seite. Weder das Volk noch der Kantonsrat haben bei der Festlegung der Spitalliste mitzubestimmen, obwohl es die Bevölkerung direkt betrifft.

Die Regierung trifft diesen Entscheid in eigener Kompetenz und abschliessend im stillen Kämmerlein. Dass sie gleichzeitig oberster Chef des vom Entscheid «profitierenden» Kantonsspitals ist, kann durchaus hinterfragt werden.

Auch die rechtlichen Möglichkeiten der Andreas-Klinik beschränken sich laut Regierungsrat Pfister auf das Klagen betreffend Formfehler, der Entscheid selbst kann nicht Inhalt einer Klage sein.

Mein Fazit nach der Veranstaltung: Ich bin so klug wie vorher, ich erkenne keinen Sinn eines Leistungsabbaus für die Bevölkerung ohne erkennbaren Nutzen. Und dies bei gleichzeitiger Gefährdung einer effizienten und bei Vielen beliebten Andreas-Klinik.

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Neuheim

Der wohlhabende Kanton Zug muss sich, allein schon aus Gründen der Sicherheit zwei Notfallstationen leisten können. Obwohl ich die Ankündigung der Gesundheitsdirektion, die Notfallstation der Andreas-Klinik in Cham aufzulösen nicht nachvollziehen kann, kommt sie aber trotzdem noch zu einem einigermassen günstigen Zeitpunkt.

Die Gesamterneuerungswahlen stehen am 2. Oktober 2022 an. Wir können mit unserer Stimmabgabe einen Anstoss geben, das Thema nochmals grundsätzlich zu überdenken.

Ich weiss jetzt zumindest schon, wen ich, bei der Wahl unberücksichtigt lassen werde.

Hans F. Steinmetz, Zug