Leserbriefe Lesermeinungen zur Zuger Spitalplanung «Notfallzentrum: Aufruf der Ärztegesellschaft erfolgreich», Ausgabe vom 19. September 22.09.2022, 14.45 Uhr

Es ist offensichtlich eine Tatsache, dass viele keinen Hausarzt mehr haben und bei jedem kleineren Problem den Notfall eines Spitals aufsuchen. Das ist weder nötig noch wirtschaftlich. Die neue Spitalliste der Regierung korrigiert dies: Schwere Notfälle sollen ins Spital nach Baar, leichte Notfälle zum Hausarzt oder weiter in die Andreas-Klinik mit einer Art Permanence. Das finde ich richtig. Einfache Notfälle gehören nicht in einen Spitalnotfall.

Stella Landtwing, Baar

Der gesamte Regierungsrat wird über die neue Spitalliste entscheiden. Sieben Personen, welche die Informationen aus einem Amt erhalten, welches selbst im Zuger Kantonsspital mit einem Juristen vertreten ist.

Der Bildungsdirektor setzt sich während der letzten Jahre erfolgreich für das duale Bildungssystem ein, welches Ausbildungsplätze für Schulabgänger bereitstellt. Die Volkswirtschaftsdirektion weibelt für Arbeitsplätze im Kanton Zug. Sollte sich also die Spitalliste – so wie von der Gesundheitsdirektion gewünscht – durchsetzen, dann ist das eine sehr einseitige Sichtweise des Regierungsrates. Der Verlust der Onkologie würde einzelne Praxen im Kanton Zug in Frage stellen, damit verbunden auch deren Arbeitsplätze. Die Patientinnen und Patienten würden dann auf ausserkantonale Spitäler ausweichen müssen.

Der angedrohte – aber um zwei Jahre verschobene – Verlust der Geburtenabteilung der Andreas-Klinik hat massive Auswirkungen auf Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Pflegebereich. Einen Notstand haben wir im Kanton Zug bei steigenden Einwohnerzahlen noch nicht, aber bei der Schliessung der Andreas-Klinik wäre dies der Fall.

Kosten gespart? Nein – sondern ein Ausbau des Zuger Kantonsspitals auf dem Buckel des Steuerzahlers wäre notwendig.

Ich bitte darum, dass sich die Regierungsräte ihrer Verantwortung bewusst sind und das Thema ganzheitlich betrachten – und nicht nur durch die Brille der Juristen der Gesundheitsdirektion.

Max Schnurrenberger, Cham

Experten meinen, dass 50 Spitäler für die Schweiz genug seien. Mir geht das zu weit. Aber es sollten auch nicht 200 Spitäler sein, die das Gleiche machen, besonders nicht in fünf Kilometern Distanz zueinander. Deshalb liegt der Regierungsrat mit der neuen Spitalliste richtig. Es braucht eine klare Rollenteilung zwischen dem Kantonsspital in Baar und der Andreas-Klinik in Cham. Die vorgesehenen Massnahmen mit dem Einsatz von Hausärzten für leichte Notfälle ist sinnvoll und setzt Kapazitäten frei für die Behandlung schwerer Notfälle. Das vorgesehene Modell ist für beide Spitäler viel zukunftsträchtiger als eine unnötige und teure Doppelstruktur.

Margrit Landtwing, Cham