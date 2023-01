Leserbriefe Leserreaktionen zur Zuger Spitalliste 2023 «Interessenkonflikt im Kantonsspital?» sowie «Der Trend läuft zu Gunsten der Zentren» Ausgaben vom 18. und 16. Januar. 25.01.2023, 14.22 Uhr

Ich bin den Motionären sehr dankbar für das sehr fundiert vorgetragene Anliegen. Dass der Kanton Hauptaktionär des Spitales ist, bedeutet eigentlich, dass die Bewohner des Kantons dessen eigentliche Besitzer sind. Das heisst, ihre gesundheitlichen Interessen sollten im Verwaltungsrat vertreten sein und nicht die offensichtlich rein kommerziellen Anliegen der Gesundheitsdirektion.

Bereits nachdem 1999 die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Umwandlung des Spitales in eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft zugestimmt haben, ist von den ärztlichen Grundversorgern erfolglos die Forderung an den damaligen Gesundheitsdirektor Joachim Eder gestellt worden, die zuweisende Ärzteschaft in den Verwaltungsrat aufzunehmen. Nun, da es sich mit dem Erlass der neuen Spitalliste klar demaskiert hat, dass statt der optimalen Gesundheitsversorgung die finanziellen Aspekte den Vertreter des Kantons im Verwaltungsrat antreiben, wird es unerlässlich, dass dem Anliegen der Gesundheitsversorgung die höchste Priorität geschenkt wird. Dies kann am ehesten durch eine Vertretung der zuweisenden Ärzteschaft geschehen. Die Hausärztinnen und Hausärzte an der Front kennen die Bedürfnisse der aktuellen und potenziellen Patientinnen und Patienten am besten. Auf jeden Fall schenke ich niemandem mehr Vertrauen als meinem Hausarzt, meinen Interessen als Patient im Verwaltungsrat Gehör zu verschaffen.

Heinz Sennrich, Steinhausen

«Zäme Chamers besser» – dieser langjährige Slogan des Gemeinderates von Cham gilt auch für die Spitalpolitik im Kanton Zug. Mit dem Kantonsspital Baar, der Andreas-Klinik in Cham und den diversen, mit entsprechenden Vereinbarungen involvierten Kliniken ausserhalb des Kantons verfügt die Zuger Bevölkerung aktuell über eine bestens bewährte Gesundheitsversorgung. Beide Zuger Spitäler mit ihren Ärzten und Pflegefachkräften leisten seit Jahren grossartige Arbeit. Herzlichen Dank. Die Zusammenarbeit auf Stufe der Spitäler funktioniert ausgezeichnet, hat aber sicher noch Potenzial für Optimierungen. Herr Gesundheitsdirektor Martin Pfister, geschätzte Regierungsrätinnen und Regierungsräte, belassen Sie den Auftrag für die Grund- und Notfallversorgung bei den beiden Spitälern. Verzichten Sie auf staatliche Eingriffe und aufwendige juristische Auseinandersetzungen bei einem gut funktionierenden System. Vertrauen Sie stattdessen den zuständigen Spitalleitungen der beiden Zuger Spitäler. Verlangen Sie eine noch intensivere Zusammenarbeit und stellen Sie damit auch für die kommenden Jahre eine qualitativ hochwertige und bezahlbare Grundversorgung für die Bevölkerung sicher.

Rolf Ineichen, alt Gemeinderat SVP, Cham

Eine Fragestunde der «Zuger Zeitung» sollte es richten. Was bei dieser Fragestunde hinten und vorne nicht stimmt, ist das Vorgaukeln von falschen Tatsachen. Regierungsrat Pfister führt aus, der Trend laufe eindeutig zu Gunsten der Zentren. Das ist kein Argument, eher ein Eiertanz und einer Regierung unwürdig.

Es ist auch wenig glaubwürdig, wenn gemäss Regierungsrat Pfister sein Entscheid nicht gegen die Zuger Bevölkerung sei. Den Beweis dafür liefert er nicht. Dass aber durch seinen Entscheid, der Andreas-Klinik den Auftrag für die Grund- und Notfallversorgung zu entziehen, der Zuger Bevölkerung sehr wohl ein Nachteil zugefügt wird, kann er erst recht nicht widerlegen. Martin Pfister argumentiert, die Umstrukturierung sei zum besten aller und würde weniger verändern, als der öffentliche Diskurs vermuten lässt.

Ein krasser Widerspruch, der sich so nicht aufheben lässt. Denn erst kürzlich wurde publiziert, dass im Dezember im Kanton Zug 4121 Notfälle beurteilt und behandelt wurden, so viele wie noch nie in einem Monat. Das sind 133 Notfälle pro Tag. Regierungsrat Pfister schwimmt gegen den Strom. Die Mehrheit der Zuger Bevölkerung ist gegen diesen ominösen Entscheid. Der Bürger will endlich solide Fakten, welche den zweifelhaften Entscheid erklären. Hier sind politische Interventionen gefragt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist korrekt, dass Martin Pfister bei den Regierungsratswahlen 2022 ein bemerkenswertes Resultat erzielte. Sein Resultat bedeutet aber nicht, dass ein Regierungsmitglied sodann das Vertrauen der Bevölkerung entehrt, es in Selbstherrlichkeit als Passepartout benutzt und gleich nach seiner (Wieder-)Wahl der Andreas-Klinik den Auftrag für die Grund- und Notfallversorgung entzieht. Die Bevölkerung wird vor vollendete Tatsachen gestellt.

Die Frage stellt sich zu Recht, ob willentlich mit der Kommunikation dieses Entscheids zugewartet wurde, um eine Wiederwahl nicht zu gefährden. Der Entscheid ist einseitig und problematisch. Kritische Stimmen dringen nach draussen, genauso so laut, wie der fatale Entscheid die Bevölkerung trifft.

Für eine Regierung im Zeitalter des Internets sich auf Tendenzen und Vermutungen zu stützen und zu verbreiten, ist schlicht und einfach unklug. Es müssen Fakten auf den Tisch gelegt werden. Respekt und Anerkennung müssen erarbeitet werden durch Taten, Leistung und Glaubwürdigkeit. Am Ende des Tages ist man überzeugt aufgrund der Argumente und Fakten. Dann wird es schwierig, mit einer anderen Sichtweise Argumente ebenso überzeugend auf den Tisch zu legen. Durch das Entziehen des Auftrags der Grund- und Notfallversorgung der Andreas-Klinik ab 2023 hat sich Regierungsrat Pfister in eine Sackgasse manövriert.

Die Gesundheitsdirektion ist in der Spitalplanung eine faktenbasierte Begründung, warum die Konzentration auf ein Grundversorgungsspital die Qualität verbessern oder die Kosten senken soll, bis heute schuldig geblieben. So geht es nicht.

Die heftige Reaktion in der Zuger Bevölkerung lässt unmissverständlich erkennen, dass die Mehrheit der Zuger Bevölkerung über das Entziehen des Auftrags der Grund- und Notfallversorgung der Andreas-Klinik Cham nicht mal ansatzweise erfreut ist.

Wenn man an eine Sache glaubt und davon überzeugt ist, dann setzt man sich dafür ein und kämpft, egal, wie stark oder kompromisslos der Gegner ist. Genau in diesem Sinne setzt sich die unzufriedene Zuger Bevölkerung zur Wehr.

Philippe J. Zihlmann, Zug