Leserbriefe Leserzuschriften zu den Zuger Gesamterneuerungswahlen Zum kantonalen Wahlgang vom 2. Oktober 08.09.2022, 15.27 Uhr

Seit ich wählen und abstimmen darf, nehme ich mein Privileg wahr. Es freut mich immer wieder, wenn sich junge Leute aktiv beteiligen, denn ihnen gehört die Zukunft. Es ist umso wichtiger, auch junge Politikerinnen und Politiker zu wählen, welche «noch» nicht irgendeinem Filz angehören, nicht in x Verwaltungsräten sitzen und somit das Interesse des Volkes und nicht irgendwelche Lobbys vertreten.

Junge Leute denken langfristig für eine lebenswerte soziale Welt in allen Belangen und wir Zuger Wählerinnen und Wähler können am 2. Oktober ein klares Zeichen setzen. Holen wir etwas mehr Menschlichkeit zurück in die Politik und wählen wir mehr junge Leute, die übernächste Generation wird sich bedanken!

Daniel Kürzi, Zug

Vergleicht man die Kommunikation der Gemeinde mit derjenigen vor vier Jahren, erkennt man die Handschrift des SP-Gemeinderats. Dies zeigt sich nicht nur in der aktiven Kommunikation der Abteilung Sicherheit/Werkdienst, sondern auch auf den Social-Media-Kanälen der Gemeinde und sogar auf denjenigen seiner Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. Ich finde es wichtig, dass die Gemeinde die Neuen Medien nutzt und abwechslungsreich über ihre Arbeit berichtet.

Stefan Bosshard, Baar

Nicht wahr, in der Schweiz dürfen alle denken, sagen und schreiben, was sie wollen, sofern die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Dies ist gut so und hat sich seit hunderten von Jahren bewährt. Das Gedankengut der Politikerinnen und Politiker spiegelt sich in der Regel in der Zugehörigkeit der entsprechenden Partei wider. Es gibt auch Ausnahmen.

Aber lesen Sie selber.

«Wehrpflicht schadet Wirtschaft.

Zur Milizarmee.

Die Schweiz braucht eine Armee. Allerdings braucht die Schweiz eine neue Armee. Aufgrund der staatlich erzwungenen Wehrpflicht und der Wiederholungskurse (im Volksmund auch grüne Ferien genannt) fehlen die Arbeitskräfte dort, wo sie wirklich wertschöpfend gebraucht werden.

Durch den militärbedingten Arbeitsausfall entstehen enorme volkswirtschaftliche Kosten von über 3 Milliarden Franken. Das starre Korsett der staatlich verordneten Wehrpflicht nimmt keinerlei Rücksicht auf die wirtschaftliche Stellung der Wehrpflichtigen und schränkt die Selbstbestimmungsrechte jedes Bürgers massiv ein.

Die Abschaffung der Wehrpflicht führt nicht zu einer Abschaffung der Armee. Ein Nein zur Wehrpflicht eröffnet neue Wege für eine effizientere, kleinere und bessere Armee.

Etienne Schumpf, Komitee Bürgerliche gegen Wehrpflicht, Zug». Auszug aus der «Neuen Zuger Zeitung» vom 20. August 2013.

Apropos grüne Ferien: Der linke Zuger FDP-Stadtratskandidat hat im Jahr 2012 in den Zivildienst gewechselt, wo er bis ins Jahr 2017 seine restlichen Diensttage absolviert hat.

Der Linke FDP-Stadtratskandidat nennt sich selber Marketingmanager bei einem bekannten Konsumgüterhersteller.

Marketingspezialisten können bekanntlich fast alles verkaufen, nur nicht die Zuger Wählerinnen und Wähler für dumm!

Bernhard Leuthard, Zug

Auf die aktuellen, schwierigen Fragen der Zeit gibt es, verschiedene Antworten. Die einen suchen die Antworten in der Vergangenheit, die anderen setzen auf gefährliche Experimente, und die Dritten haben keine eigenen Antworten, sondern wollen einfach gefallen. Bedenklich und trostlos ist die letzte Gruppierung! Gut gibt es die FDP, die mutig und optimistisch nach vorne blickt und über kompetentes und engagiertes Personal verfügt.

Roland Bigler, Hünenberg

Während im Kanton Zug für die Wahl des Regierungsrates während Jahrzehnten das Proporz-Wahlsystem zur Anwendung gelangte, gilt seit einigen Jahren das Majorz-Wahlsystem. Dieses von den bürgerlichen Parteien nach mehreren Anläufen erfolgreich durchgedrückte Wahlsystem hat zur Folge, dass seit dieser Änderung kleinere Parteien nur noch geringe Chancen auf einen Sitz im Regierungsrat oder sonst einer Exekutive haben. Im Moment hält z.B. die ehemalige Mehrheitspartei, die Mitte (CVP), drei Sitze im siebenköpfigen Regierungsrat, was einem Anteil von mehr als 42 Prozent entspricht, obwohl der Anteil der Vertreter dieser Partei im Kantonsrat wesentlich kleiner ist. Nachdem nun einer der drei Regierungsräte der Mitte zurücktritt, hätte diese Partei die Möglichkeit gehabt, auf diesen Sitz zu verzichten, weil schon zwei Sitze der Stärke der Partei im Kantonsrat bestens entsprächen. Die Mitte tritt aber auch bei den diesjährigen Wahlen wieder mit drei Kandidatinnen an und macht damit ihren übermässigen Machtanspruch geltend.

Damit dieses überholte Machtdenken nicht von Erfolg gekrönt wird, ist es wichtig, bei den kommenden Regierungsratswahlen soziale und grüne Vertreterinnen in den Regierungsrat zu wählen. Deren Anteil im Kantonsrat beträgt zurzeit immerhin einen Viertel. Dies würde auch der in der Schweiz geltenden Tradition der Konkordanz entsprechen, wie sie im Kanton Zug bis zur Änderung des Wahlsystems üblich war und sich jahrzehntelang positiv auf die Zuger Politik auswirkte.

Alex Briner, Cham

Gendersternchen und künstliche Rassismus Debatten um «kulturelle Aneignungen» – mit solchen Themen beschäftigen sich die Grünen und Linken aktuell. Ideologische Träumereien, hüben wie drüben. Wohlgemerkt in Zeiten, in denen der Krieg nah ist, die Inflation steigt und genügend Energie Mangelware ist. Jetzt gilt es Gegensteuer zu geben, und zwar auch auf kantonaler und kommunaler Ebene. Wir brauchen Personen in den politischen Gremien, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, sich für Gewerbe und Wirtschaft stark machen und nicht bei jedem Problemchen nach dem Staat rufen. «Bürgerlich wählen» muss das Motto sein am 2. Oktober. Wobei ich als langjähriger Kantonsrat, der nicht mehr zur Wahl antritt, leider sagen muss, dass diverse Kandidaten der Mitte-Partei (ehemals CVP) die Etikette «bürgerlich» nicht mehr wirklich verdienen. Zu oft haben sie in den letzten vier Jahren im Kantonsrat mit links-grün ein Päckli gemacht. Wer echte bürgerliche Politik will, geht auf Nummer sicher und wählt SVP!

René Kryenbühl, Kantonsrat SVP, Oberägeri