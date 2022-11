Leserbrief Man muss sich weiterentwickeln «Unter- und Oberägeri informieren zur Seepromenade», Ausgabe vom 22. November 25.11.2022, 13.34 Uhr

Mit Interesse lese ich in der «Zuger Zeitung» die Vorschau über die öffentlichen Veranstaltungen vom 28. und 29. November in Ober- und Unterägeri zur Seepromenade. Dass, wie Unterägeris Gemeindepräsident Fridolin Bossard ausführt, nun Lösungen gefunden wurden, die vertieft behandelt werden können, liest sich gut – ich bin sehr gespannt auf diesen Zwischenbericht. Und auch die Aussage von Oberägeris Gemeindepräsident Marcel Güntert, wonach die Verbindung vom Ägeribad in Oberägeri bis zum Birkenwäldli in Unterägeri zur Steigerung der Lebensqualität im Ägerital beitragen soll, kann ich nur unterschreiben.