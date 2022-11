Leserbrief «Mariana!»: Diese Zeiten sind vorbei Zu Veränderungen in Cham 11.11.2022, 13.59 Uhr

Die «Choomi», wie sie früher genannt wurde, wird just um zwei «Altbauten» erleichtert.

Die beiden Häuser an der Chamerstrasse 68a/b und 70a/b wurden in den 1940er-Jahren gebaut und vor rund 30 Jahren renoviert. 1960 hielt dort der blaue Saurer-Bus der ZVB und der damalige Chauffeur, Herrmann, rief: «Mariana!», so war das Haus 68 angeschrieben.