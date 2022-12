Leserbrief Mehr Objektivität ist wünschenswert Leserbrief «Hat Mitte-Partei zu viel Macht?», Ausgabe vom 20. Dezember 21.12.2022, 15.01 Uhr

Ich wünschte mir in der Diskussion um die Grund- und Notfallversorgung in unserem kleinen Kanton mit kurzen Wegen mehr Sachbezogenheit und Objektivität, also eine Gesamtschau.

Und wenn schon im Leserbrief von Eigeninteresse die Rede ist, muss meiner Meinung nach eher das Privatspital in den Fokus gerückt werden, als dass dies unserem Gesundheitsdirektor angedichtet wird. Martin Pfister handelt im Interesse der Gesamtbevölkerung des Kantons Zug, was sich trotz negativer Leserbriefe bereits im Vorfeld der Wahlen im Herbst zur Kenntnis genommen wird und an seinem Glanzresultat ablesen lässt.

Margrit Landtwing, Cham