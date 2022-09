Leserbrief Meinungen zur Energiekrise Zur Bundespolitik in Sachen Energiezukunft 14.09.2022, 14.02 Uhr

Wie in der Coronakrise sind wir alle in der aktuellen Energiekrise nur Getriebene. Planvolles Handeln ist meistens nicht erkennbar, vielmehr wursteln wir uns alle irgendwie durch, Taktieren, Lavieren und die Politik spricht über hehre Ideale und übt sich in Opportunismus. Letztere münden in einer Regulierungswut. Übergewinne abschöpfen. Subventionen sprechen. Preise deckeln. Rückkehr in die Grundversorgung ermöglichen. Und, was auch nicht fehlen darf: Konzerne zerschlagen.

Regulierung und staatliche Notkredite lassen sich allerdings nur rechtfertigen, wenn ein Marktversagen vorliegt, also wenn Angebot und Nachfrage nicht zu den volkswirtschaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt. Die exorbitanten Preise für Elektrizität sind nicht das Ergebnis einer spekulativen Blase, sondern Ausdruck einer fundamentalen Knappheit, speziell bei Gas. In der Schweiz hat zudem ein Stromkonzern offensichtlich seine organisatorischen Hausaufgaben im Eigenhandel nicht gemacht – nachzulesen in «Die Rolle des Stromhandels in der Schweizer Stromwirtschaft, Universität St.Gallen, März 2019». Diese Tatsachen rechtfertigen weder eine staatliche Kreditvergabe von vier Milliarden Franken noch eine Zerschlagung eines Konzerns. Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft und Politik sind gefordert, das Thema Energie nicht weiter zu vernachlässigen. Die hohen Preise helfen nun, dass es attraktiver wird, Energie selbst zu produzieren, sie einzusparen oder effizienter zu verwenden. Vielleicht lassen sich so schwimmende Solarpanels auf dem Zuger- und/oder Ägerisee nach den Zuger Wahlen Anfang Oktober rascher realisieren, als wir das uns heute noch vorstellen können.

Oliver Heiler, Unterägeri

Ich habe grösste Mühe über das kurzfristige Denken und das anthropozentrische Verhalten der Umwelt- und Energiekommission des Ständerats. Sie möchten im Namen der Energieversorgung den Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung aushebeln und Bestimmungen zur Restwassermenge bei Wasserkraftwerken ausser Kraft setzen. Für einen kleinen Energiegewinn sollen irreversible Schäden von enormem Ausmass auf die Biodiversität in Kauf genommen werden. Dabei soll man erst bei bestehenden Infrastrukturen vorwärtsmachen und dort die Bedingungen verbessern.

Solange Private nur die halbe Dachfläche mit Fotovoltaik ausstatten, weil es sich für sie nicht lohnt, die ganze Fläche auszunutzen, läuft gewaltig etwas schief mit der Förderung des Solarstroms. Auch beim Energiesparen und der Effizienz ist noch ein immenses Potenzial vorhanden. Wieso strahlen zum Beispiel Werbebeleuchtungen die ganze Nacht über?

Es gäbe viele Möglichkeiten etwas anzupacken, aber es scheint wohl etwas mühsam zu sein. Stattdessen geht man lieber Grossprojekte an, die Menschen nicht direkt betreffen, sondern «nur» die letzten Arten-Hotspots für immer zerstören. Dass damit auch unsere Lebensgrundlage verloren geht, ist vielen nicht bewusst. Wer die Energie- und Klimakrise gegen die Biodiversitätskrise ausspielt, hat von Nachhaltigkeit und Systemdenken nichts verstanden.

Stéphanie Vuichard, Kantonsrätin ALG, Zug