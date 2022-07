Leserbrief Mieten essen Einkommen auf Leserbrief «Die Kritik von SP und Mieterverband ist nicht angebracht», Ausgabe vom 21. Juli 26.07.2022, 14.58 Uhr

René Gretener behauptet, die bürgerlichen Parteien engagierten sich ebenso wie die linken Parteien für bezahlbare Mieten. Die tiefen Steuern kämen einer Mietpreisvergünstigung gleich. Bleiben wir bei den Fakten. Die Resultate bürgerlicher Wohnpolitik zeigen sich in den Studien der Credit Suisse über die finanzielle Wohnattraktivität der Schweizer Kantone für Durchschnittshaushalte. Im Ranking landet Zug im unteren Drittel. Warum? Weil die hohen Wohnkosten zu vielen Menschen zu viel vom Einkommen aufessen. «Normalos» wird das durch Steuerersparnisse nicht ausgeglichen. Wir alle wissen um die Angehörigen des Mittelstands und Menschen mit tiefen Einkommen, die wegziehen mussten oder alles tun, um ihre Wohnung zu halten.

Auch in der Stadt Zug ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt mehr als angespannt. Wer trägt hierfür die Verantwortung? 1981 stimmte die Stimmbevölkerung einer SP-Initiative zu, die den Bau von 400 Wohnungen innert zehn Jahren vorsah. Der Stadtrat schaffte es auch nach 30 Jahren nicht. 2012 wurde eine SP-Initiative angenommen, die die Unterstützung von Wohnbaugenossenschaften forderte. Nach der Umsetzung der Initiative gefragt, antwortete der Stadtrat neulich: «Es wurden keine Wohnbaugenossenschaften bei der Landbeschaffung wie auch bei der Erstellung und Renovation von preisgünstigem Wohnraum unterstützt.»

Letztes Jahr hat die SP die kantonale Mehrwert- und dieses Jahr die städtische 2000-Wohnungen-Initiative lanciert. Kurz darauf kündigte der Stadtrat den Bau einiger hundert preisgünstiger Wohnungen an. Wer das Feingedruckte im stadträtlichen Versprechen liest, stellt fest: Preisgünstig ist nicht gleich preisgünstig. Wer das Wachstum in Zug kennt, weiss: Damit wird der Anteil an preisgünstigen Wohnungen höchstens gehalten. Fazit: Das Engagement bürgerlicher Parteien hält sich in engen Grenzen.

Andrej Markovic, Mitglied Vorstand SP Stadt Zug