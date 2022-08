Leserbrief Mittelstand und Gewerbe stärken Wie sich die Wirtschaftslage verbessern liesse 12.08.2022, 19.05 Uhr

Immer höher steigende Gebühren und Abgaben machen das tägliche Überleben für viele KMU im Kanton Zug schwierig. In Zeiten von Pandemie, Krieg und Wirtschaftsscharmützel der weltlichen Handelsgrossmächte müssen wir die Klein- und Mittelbetriebe stärken. Eine sichere Landesversorgung mit wichtigen Gütern ist unerlässlich. Die Landwirtschaft spielt dabei eine grosse Rolle. Fakt ist: ohne Landwirtschaft keine Nahrung. Um die Landwirtschaft und das Gewerbe in ländlichen Agglomerationen zu halten und zu fördern, muss die Gebührenlast gesenkt werden. Das wiederum heisst Verlust von Steuereinnahmen.

Wenn wir die Finanzen im Griff haben, und unseren kommenden Generationen nicht noch mehr Schulden hinterlassen wollen, benötigt es eine längst überfällige Steuergleichheit. Die Steuerabkommen, welche ein grosser Teil der Gross- und Hochfinanzinstitutionen im Kanton geniessen, müssen endlich fallen. Es sollten alle prozentual die gleichen Steuern entrichten müssen.

Das wäre nichts als gerecht und einer Demokratie würdig. Der Kanton Zürich hat die Steuergleichheit bereits vor rund fünf Jahren eingeführt. Die befürchteten Steuerausfälle sind ausgeblieben. Der Effekt der jährlichen Gebührenerhöhungen im Kanton Zürich konnte ebenfalls gebremst werden. So konnte man der immer mehr zunehmenden Gebührenbelastungen für Gewerbe und Landwirtschaft ohne Steuererhöhungen Einhalt gebieten.

Das Ziel der KMU-Entlastung können wir im Kanton Zug ebenfalls erreichen und trotzdem steuerlich attraktiv bleiben. So fördern wir auch die Ökologie. Klein- und Mittelbetriebe können so auch auf dem Land rentabel arbeiten, und das Abwandern von Arbeitskräften in die Städte wird gebremst. Der Pendlerverkehr Land-Stadt und zurück kann so verkleinert werden. Das bringt automatisch eine CO2-Reduktion mit sich. Weiter würde die Lebensqualität für Familien auf dem Land gesteigert. Die Gemeindekassen werden entlastet.

Denken wir mal nur an Kinderbetreuung in der Zeit, wo die Eltern in den Städten auf der Arbeit sind oder zu dieser fahren müssen. Gebührenentlastungen für Gewerbe und Landwirtschaft bringen am Ende sogar mehr Wertschöpfung von Steuersubstraten in ländlichen Gebieten. Die Firmen bleiben so eher, oder es siedeln sich sogar neue Betriebe an. Das Leben und die Vielfalt in Gemeinden wie Oberägeri steigt. Genau das würde Oberägeri zum Vorteil werden. Dafür setze ich mich als Gemeinderatskandidat von Oberägeri ein, «ehrlich – sauber – parteilos».

Heinrich «Heiri» Kuhn, Gemeinderatskandidat Oberägeri