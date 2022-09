Leserbrief Pläne für Alterszentrum müssen überdacht werden Gedanken zum Thema Leben im Alter in der Gemeinde Risch 02.09.2022, 12.05 Uhr

Am 23. August hat der Rischer Gemeinderat den Analyse- und Abschlussbericht zum «Leben im Alter 2007 bis 2022» veröffentlicht. Ab Seite 19 werden aktuelle Entwicklungen für das Leben im Alter aufgezeigt, welche der Gemeinderat der Bevölkerung im Hinblick auf die Abstimmung VÜB bedauerlicherweise vorenthalten oder zumindest nicht in dieser Klarheit kommuniziert hat.

Für die Stimmenden wäre es vor einem Jahr für die Meinungsbildung wichtig gewesen zu wissen, dass durch den gezielten Ausbau von ambulanten und intermediären Strukturen die Eintritte in klassische Alters- und Pflegeheime weiter sinken würden. Es wurde nie darauf hingewiesen, dass die Zahl Pflegebedürftiger in der Bevölkerung des Kantons Zug zugenommen, der Anteil der davon in Heimen betreuten Personen jedoch abgenommen hat.

Auch die Stadt Zürich geht aktuell davon aus, dass durch die Stärkung des ambulanten Bereichs künftig die Anzahl der benötigten Pflegebetten, trotz einer höheren Anzahl an hochaltrigen Menschen gegenüber heute reduziert werden kann. In seinem Fazit schreibt der Gemeinderat, dass die über 65-Jährigen an der Bevölkerung in der Schweiz stark zunimmt, jedoch die Nachfrage nach klassischen Alterszentren abnimmt. Diese Entwicklung wird sich noch verstärken, wenn die Finanzierung von ambulanten Betreuungs- und Pflegeleistungen jenen in stationären Institutionen angepasst wird. Vor diesem Hintergrund muss die Planung an der Buonaserstrasse nochmals überdacht werden.

Ein zentrales Dienstleistungszentrum, welches verschiedene Servicedienstleistungen koordiniert und anbietet – von Nachbarschaftshilfen, Mittagstische, Tagesaufenthaltsmöglichkeiten, Spitex-­Angebote bis allenfalls zu Palliative Care – würde den Bedürfnissen der Bevölkerung besser dienen als ein Pflegezentrum mit 73 Zimmern für Seniorinnen und Senioren.

Josef Kaufmann, Rotkreuz