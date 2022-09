Leserbrief Politik, weit weg von der Realität Zur politischen Situation der Welt 09.09.2022, 14.38 Uhr

Ich vermute, dass die aktuellen Regierungen noch selten so wenig Rückhalt bei ihrer Politik hatten wie momentan. Ich bin überzeugt, dass die grosse Mehrheit sowohl die aktuelle Energiepolitik wie auch die Sanktionspolitik ablehnen, besonders ab dem Zeitpunkt, an dem sie merken, wie diese irrationale realitätsferne Politik ihren Wohlstand gefährdet und sie zur Armut führt. Der Westen frönt einer Eskalationspolitik und sucht die Konfrontation mit dem Osten und mit Asien. Ausgleichende Politiker äussern sich nicht mehr oder sind mundtot gemacht worden, die Falken fliegen. Ich bin auch überzeugt, dass wir über die Zustände im Innern von China und Russland absichtlich desinformiert werden. Es mag zwar stimme, dass beide Regierungen eine andere Ansicht von Freiheit, Bürger- und Menschenrechte haben als wir, aber wirtschaftlich geht es wahrscheinlich der grossen Mehrheit besser als je zuvor. Wir in den USA und in Europa haben in den letzten 20 Jahren, abgesehen von den oberen zehntausend, an Wohlstand verloren und langsam merkt dies auch die Mittelschicht, und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu Unruhen kommt.