Leserbrief Politisches Kalkül und keine Opferrolle Gedanken zum Thema Wohnen in der stark wachsenden Gemeinde Risch 02.09.2022, 12.04 Uhr

Laut einer kürzlich in der NZZ publizierten Studie sind die Immobilienpreise in der Gemeinde Risch in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Im schweizweiten Vergleich liegt die Gemeinde sogar auf Platz sechs. Auf diesen Zustand angesprochen, lässt sich der amtierende Bauchef auf einem Online­medium verlauten, dass die Gemeinde «Opfer des eigenen Erfolges geworden ist».

Dass Menschen, die lange Zeit in Zug gelebt haben – sogar hier aufgewachsen sind – sich nur noch Eigenheime in Nachbarkantonen leisten können, würde ich als amtierender Gemeinderat nicht als «Erfolg» bezeichnen. Auch ist es kein «Erfolg», dass sich Junge und Familien den Wohnraum im Kanton Zug und auch der Gemeinde Risch kaum mehr leisten können. Nicht der Gemeinderat ist Opfer, sondern die betroffenen Menschen.

In den vergangenen Jahren hat der bürgerliche Gemeinderat anscheinend mehr auf den Gewinn geschaut, statt für alle Bevölkerungsschichten zu planen und allen eine Perspektive in Risch zu bieten. Hier zeigt sich einmal mehr, dass im Rischer Gemeinderat in den letzten Jahren eine soziale Stimme fehlte.

Bitte bedenken Sie dies bei Ihrer Wahlentscheidung am 2.Oktober.

Urs Franzini, Rotkreuz