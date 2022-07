Auf das Abschneiden der NLA-Männer darf man in der kommenden Saison in der Tat gespannt sein. Unter Chefcoach Antti Ruokonen gehen die Zentralschweizer am 11. September mit einer interessanten Mischung aus Schweizer Routiniers, einer fünfköpfigen Schweden-Fraktion und jungen eigenen Akteuren an den Start.

Die Verantwortlichen um Sportchef Bruno Schelbert statteten mit Joël Stocker, Raphael Neidhart, Lukas Schürch und Fabrice von Jüchen gleich vier Spieler aus der erfolgreichen U21-Equipe mit NLA-Verträgen aus.

Das Quartett soll mit den bereits im Fanionteam etablierten Andri Flütsch, Severin Nigg und Nils Schälin – alle mit Jahrgang 2001 – für eine goldene Zuger Zukunft stehen.