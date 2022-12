Leserbrief R.I.P. Zytclub – Ausverkauf der Zuger Heimat «Zytclub schliesst nach 10 Jahren», Ausgabe vom 2. Dezember 13.12.2022, 14.13 Uhr

Trauer, Frustration und Konsternation seitens der Gäste und der Bevölkerung um die Schliessung des Zytclubs am Zuger Kolinplatz. Die Gemüter sind erhitzt. Leise Vorwürfe an die «Geldsäcke». Am 10. Dezember 2022 war offiziell Schluss. Der Zytclub muss nach 10 Jahren schliessen, da die Liegenschaft verkauft wurde. Dass die Schliessung bei den Stamm- und anderen Gästen Traurigkeit, Frustration und «Wut» auslöst, ist hingegen eine Anerkennung für einen grossartigen, mit Leidenschaft und Innovation geführten Betrieb. Der Zytclub war ein Treffpunkt für Jung und Alt, egal ob Zuger oder Expat, wohlhabend oder Büezer. Dass die Liegenschaft verkauft werden sollte, ist bekannt.