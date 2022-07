Leserbrief Schädliche Nullkalorien-Landwirtschaft «Mit Vegi-Menus zum Klimaziel», Ausgabe vom 2. Juni 11.07.2022, 13.35 Uhr

Sollen wir uns aus ökologischen Gründen vegetarisch oder gar vegan ernähren? Wichtiger wäre die möglichst konsequente Abkehr von der Nullkalorien-Landwirtschaft!

Grössere Teile der für landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion geeigneten Flächen werden mit Kulturen bebaut, welche nach Kalorienzahl für die Ernährung nichts beitragen. Schon seit langer Zeit waren dies etwa die Areale für Baumwolle, Flachs, Hanf, Kaffee, Parfums – und in jüngerer Zeit etwa für die hirnverbrannte Idee, auf den zur Ernährung der Drittwelt-Bevölkerung lebensnotwendigen Feldern mit Hilfe von Zuckerrohr «Biotreibstoff» für die Motorfahrzeuge der Reichen zu gewinnen.

Auch bei noch so starker Klimaerwärmung wird die Schweiz wohl nie in nennenswerter Menge Baumwolle, Kaffee und Zuckerrohr produzieren. Somit sind wir in diesem Punkt als Land «aus dem Schneider». Aber dies ändert nichts an den laufenden Verlusten an Landwirtschaftsland für die Besiedlung und vor allem für die stets wachsenden Ansprüche durch den rollenden und stehenden Autoverkehr in Form von Strassen und Parkplätzen. Nie thematisiert werden in der Schweiz auch die Verluste für Golfplätze und Reitzentren. Das Pferd ist ja längst von einer Hilfskraft in der Landwirtschaft zu einem Sportgerät geworden. Das Einzige, was man auf einem solchen Gehöft zur Not noch als landwirtschaftliche Produktion bezeichnen kann, wäre das Fleisch der ausgemusterten alten Gäule; aber dieses wird nicht von den «tierliebenden» Reiterinnen konsumiert, sondern höchstens in die Dritte Welt exportiert oder als Hundefutter verwertet.

Und noch ein weiterer Aspekt: Vegetarier und Veganer müssten sich eigentlich mit Vehemenz für eine repressive Suchtmittel- und Drogenpolitik einsetzen. Schon durch die Produktion von Alkohol geht von den frischen Naturprodukten ein wesentlicher Teil des ursprünglichen Nährwerts verloren. Noch schlimmer steht es um den Tabak und weitere mehr oder weniger legale Drogen aus Pflanzen: Ihre Produktion ist eine perfekte Nullkalorien-Landwirtschaft, welche ausserdem die besten Böden beansprucht.

Der langen Rede kurzer Sinn: Es ist bestimmt bedauerlich, wenn auf guten Landwirtschaftsböden überwiegend Viehfutter produziert wird. Aber noch viel wichtiger wäre die möglichst konsequente Abkehr von der Nullkalorien-Landwirtschaft.

Jürg Röthlisberger, Cham