Leserbrief Schockiert von den elektrischen Zigaretten «Am Ende des Stummels angekommen», Ausgabe vom 8. November 08.11.2022, 12.46 Uhr

Dieser Artikel vom Dienstag in der «Zuger Zeitung» hat mich erstaunt. Da hat die Firma dem Personal monatlich 20 Zigarettenpackungen geschenkt, anstatt mit vergünstigter Krankenkassenprämie das Leiden der Opfer zu mildern. Nicht erstaunt, sondern schockiert bin ich über elektronische Wegwerfzigaretten, welche nun farbig optimiert für die Jugendlichen vertrieben werden, denn es wird darauf keine Steuer erhoben. Selbst eine vorgezogene Rezykliergebühr fehlt. Diese müsste nicht nach Gewicht, sondern nach der massiven Brandgefahr und Gesundheitsschäden taxiert werden.

Ein weiteres Schreckthema ist die Meldung einer TV-Sendung, dass man unter Umständen gratis an die Fussball-WM reisen darf. Bedingung dafür ist, dass man per Vertrag nur positiv berichtet, dafür andere denunziert. Ich würde sofort 10000 Franken spenden, wenn dafür die Verantwortlichen von SRF angeklagt und bestraft würden, dass die WM übertragen wird dank Zwangsabgaben. Wie glaubhaft ist also die im Bericht zitierte Unia-Delegierte?

Toni Stocklin, Steinhausen