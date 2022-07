Leserbrief Seepromenade an Land statt Steg über den Ägerisee Zur allfälligen Seepromenade zwischen Ober- und Unterägeri 11.07.2022, 13.34 Uhr

Die Fuss- und Veloverbindung zwischen Oberägeri und Unterägeri sowie nach Morgarten soll sicherer und attraktiver gestaltet werden. Wir sind überzeugt, dass die Wegführung am See entlang vielfältige Möglichkeiten für eine Aufwertung bietet. Es entstehen nun bereits an mehreren Stellen besser gestaltete Seezugänge für die Bevölkerung, so in der Breiten oder in Morgarten sogar mit Bademöglichkeit. Für die bessere Verbindung des Langsamverkehrs haben sich die Gemeinderäte jedoch frühzeitig auf eine Variante mit mehreren Holzstegen für Fussgänger über den Ägerisee fixiert. Ein in Auftrag gegebener Ideenwettbewerb für das Stegprojekt sollte diese Vision untermauern.

Beim genaueren Betrachten der Seesteg-Lösung zeigen sich jedoch erhebliche Nachteile. Es ist ein teures Schönwetter Freizeit- und Touristenprojekt mit einem erheblichen Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild, bringt jedoch keine wirkliche Verbesserung der Verkehrsverbindung für Fussgänger und Velos. Zu Recht stossen die Holzstege über den See bei Anwohnern wie auch in der Bevölkerung des Ägeritals auf Widerstände. Der Gemeinderat von Unterägeri scheint dies erkannt zu haben und arbeitet mit den Anwohnern und dem Kanton bereits an einer Landvariante für eine attraktivere Verkehrsführung für die Fussgänger mit Seepromenaden-Charakter.

In Oberägeri hat sich die «IG Seepromenade mit Mass» formiert. Das Ziel der Interessengemeinschaft ist es, für die Einwohnerinnen und Einwohner des Ägeritals einen echten Mehrwert durch eine verbesserte Landverbindung der beiden Gemeinden für den Langsamverkehr zu schaffen. Es gibt mehrere Passagen wo die Strasse direkt am See verläuft. Dort kann auf öffentlichem Grund der Gehweg innovativ und grosszügig gestaltet zu einer Seepromenade ausgebaut werden.

Mit diesem Anliegen haben wir für die IG eine Motion «Seepromenade mit Mass» an den Gemeinderat Oberägeri eingereicht. Darin soll der Gemeinderat beauftragt werden, eine alternative Variante für eine öffentliche Seepromenade vom Land her zu erarbeiten. Die Lage der Gemeinde Oberägeri am Ägerisee ist ein Privileg. Mit einem vernünftigen und mehrheitsfähigen Projekt für eine Seepromenade an Land werden wir diesem Privileg für die Leute von Oberägeri gerecht.

Laura Dittli, Kantonsrätin Die Mitte, Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri