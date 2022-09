Leserbrief Siedlungsentwicklung – für Mensch und Umwelt Zur Weiterentwicklung der Stadt Zug 26.09.2022, 16.06 Uhr

Zug wächst. Mit den richtigen Rahmenbedingungen lässt sich Wachstum aber verträglich steuern. Als Raumplanerin ist mir Folgendes wichtig: Gebaut werden soll an gut erschlossenen, zentralen Lagen, aber nicht in die Landschaft hinaus. Die Verdichtung erfolgt massvoll: abgestimmt auf den Ort und nicht zwingend das Maximum.

Für Bildung und Betreuung sowie Sport und Freizeit braucht es ausreichend Raum. Ein beschatteter Spielplatz vor der Haustüre dient allen: den Kindern für selbstbestimmtes Spielen, den Betreuungspersonen für Pausen oder Vernetzung und den Älteren zur Unterhaltung. Solche Freiräume im Quartier machen Überbauungen lebenswert.

Deshalb müssen wir verstärkt auf Aufenthaltsqualität, Begegnungsmöglichkeiten sowie viel Grün fürs Klima und Wohlbefinden achten. Daneben braucht es attraktive Naherholungsgebiete, die auf direktem Weg gefahrlos zu erreichen sind. So fördern wir Erholung und verringern den motorisierten Freizeitverkehr.

Ein attraktives und durchgängiges Wegnetz fördert Fuss- und Veloverkehr. Und wo sich Siedlungen entwickeln, da muss auch der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Auf den «Zentrumstunnel» können wir hingegen gut verzichten. Er entlastet nur einen kleinen Teil des Zentrums und belastet dafür die angrenzenden Quartiere mit bis zu viermal mehr Verkehr.

In den Untergrund gehören aber in der Regel die Parkplätze. So erhalten wir Zug trotz des Wachstums als Ort, an dem das Leben für alle attraktiv bleibt – ausreichend wirklich preisgünstigen Wohnraum vorausgesetzt.

Esther Ambühl Tarnowsi, Zug